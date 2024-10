Bittere Nachrichten für den Hamburger SV. Der beste Mann fällt monatelang aus. Er muss sich eine Operation unterziehen.

Sechs Einsätze und sieben Tore: Die Saison 2024/2025 lief für Robert Glatzel im Trikot des Hamburger SV bisher vielversprechen. Lief, muss man sagen.

Denn der HSV-Angreifer Glatzel hat sich einen Sehnenabriss im Hüftbereich zugezogen, muss operiert werden und wird anschließend einige Monate nicht zur Verfügung stehen.

Am Donnerstag (10. Oktober) im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF hatte sich der 30-jährige Glatzel in der 85. Minute bei einem Sprintduell um den Ball verletzt und war anschließend direkt von den Ärzten und Physiotherapeuten des HSV behandelt worden. Am Freitag dann wurde Glatzel im UKE-Athleticum sowie anschließend von weiteren Spezialisten eingehend untersucht. Die Diagnose verheerend, inklusive einer lange Ausfallzeit.

Für die Hinrunde wird Glatzel in jedem Fall nicht mehr zur Verfügung stehen, mit den den Heilungsverlauf begleitenden Reha-Maßnahmen soll baldmöglichst begonnen werden, um Hamburgs erfolgreichstem Torjäger eine Rückkehr in der Rückrunde zu ermöglichen.

Fortuna Düsseldorf unterliegt im Testspiel niederländischen Erstligisten

Im Rahmen der Länderspielpause absolvierte Fortuna Düsseldorf ein Testspiel gegen Heracles Almelo und unterlag mit 0:1. Beim Spiel im Paul-Janes-Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit erzielte Luka Kulenovic in Hälfte zwei den Treffer des Tages.

Das Fortuna-Büdchen, ein bekannter Kiosk am Rheinufer in Düsseldorf, bleibt erhalten. Das teilt die Stadt Düsseldorf in einem Post auf Instagram mit. Anfang der Woche kamen Befürchtungen einer möglichen Schließung in den sozialen Medien auf. Die derzeitigen Betreiber des Fortuna-Büdchens teilten bei Facebook mit, dass ihnen der Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt worden sei.

Bei den Fans von Fortuna Düsseldorf und anderen Gästen der Trinkhalle löste dies große Bestürzung aus. Der Post der Betreiber-Familie wurde tausendfach geteilt. Mehrere Online-Petitionen für das Fortbestehen des Büdchens wurden gestartet. Und auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) nahm Stellung: „Der Hilferuf der Betreiber hat mich erreicht und ich werde alles tun, um diesen Kult-Kiosk zu erhalten.“

Noch am selben Abend hätten die Eigentümer des Gebäudes dem OB mitgeteilt, dass das Fortuna-Büdchen erhalten bleibe, schreibt die Stadt auf Instagram. Die Stadt verpachtet das Flurstück an die Eigentümer des darauf befindlichen Häuschens. Diese würden nach Ablauf eines fünfjährigen Mietvertrages mit den bisherigen Betreibern den Betrieb des Büdchens neu organisieren, erklärte die Stadt.