Gut gespielt, aber wieder verloren: Der SC Preußen Münster hat beim 1. FC Nürnberg knapp mit 2:3 verloren. Der Trainer ist trotzdem stolz auf sein Team.

Aufatmen bei Miroslav Klose: Der zuletzt unter Druck geratene Trainer hat sich mit seinem 1. FC Nürnberg am 8. Spieltag in der 2. Bundesliga nach einem schwachen Start doch noch zurückgemeldet und den ersehnten Befreiungsschlag gefeiert.

Nach einem tollen Solo-Tor des ehemaligen Duisburgers Caspar Jander (52.) und einem Kopfballtreffer nach einem Videobeweis von Ondrej Karafiat (80.) gewann der "Club" gegen Aufsteiger Preußen Münster am Ende nicht unverdient mit 3:2 (1:2), die Franken verbesserten sich in der Tabelle auf Platz zehn.

Stefanos Tzimas (8.) hatte die Nürnberger im Max-Morlock-Stadion früh in Führung gebracht, danach trafen plötzlich Lukas Frenkert (16.) und Torge Paetow (43.) für Münster. Doch dann drehte Jander auf, der 21-Jährige ließ mit seinem herrlichen Treffer aus spitzem Winkel Klose und Co. jubeln, Karafiat traf dann zum dritten Saisonsieg.

"Wir hatten in der ersten Halbzeit zu wenig Mut, man hat gespürt, dass den Spielern die Sicherheit fehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann viel besser gemacht. Münster hat uns viel abverlangt, vor allem, was die Zweikampfhärte anbelangt", atmete Klose durch.





Münsters Sascha Hildmann meinte: "Wir wollten uns sehr teuer verkaufen, mutig sein und gut Fußball spielen. Das ist uns in der ersten Halbzeit auch ganz gut gelungen, wir gehen sogar mit der Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel passiert dann, was nicht passieren sollte. Mit einem Unentschieden hätte ich gut Leben können, aber das ist uns nicht mehr gelungen. Die Jungs geben in jedem Spiel alles, lassen ihr Herz auf dem Platz."

So spielten Nürnberg und Münster

1. FC Nürnberg: Reichert - Karafiat, Knoche, Seidel - Villadsen (62. Goller), Jander (84. Duman), Soares (72. Yilmaz) - Justvan, Lubach - Emreli (72. Schleimer), Tzimas (84. Pick).

Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Paetow, Frenkert, Kirkeskov - Hendrix, Deters (55. Preißinger), Mees - Grodowski (84. Lorenz), Nemeth (66. Fridjonsson), Makridis.

Schiedsrichter: Robert Kampka (Köln)

Tore: 1:0 Tzimas (8.), 1:1 Frenkert (16.), 1:2 Paetow (43.), 2:2 Jander (52.), 3:2 Karafiat (78.)

Gelbe Karten: Paetow (2), Preißinger, Lorenz (3)

Zuschauer: 27.312