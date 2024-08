Zweitliga-Aufsteiger SC Preußen Münster hat auf den schlechten Saisonstart reagiert und sich noch einmal verstärkt.

Drei Spiele, nur ein Punkt und ein geschossenes Tor in der 2. Bundesliga, inklusive der 0:5-Pleite im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart: Der SC Preußen Münster ist nach dem Doppelaufstieg aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Je höher man kommt, desto schwerer wird es.

Nun haben die Adlerträger ihren Kader noch einmal verstärkt. Am letzten Tag des Sommer-Transferfensters 2024 wird der SCP-Angriff erweitert. Mit Hólmbert Fridjónsson unterschriebt ein großgewachsener Mittelstürmer an der Hammer Straße und soll der Offensive der Adlerträger weitere Möglichkeiten geben. Bis zum Sommer stand der 1,96 Meter große Isländer bei Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel unter Vertrag.

"Hólmbert ist ein Spieler, den wir so noch nicht im Kader haben. Er ist ein astreiner Typ und wird uns in der Spielweise noch variabler machen. Wir haben in den ersten Spieltagen erlebt, wie eng wir die Spiele gestalten können. Mit Hólmbert wollen wir im Strafraum und insbesondere bei Standardsituationen für weitere Torgefahr sorgen und die Gegner vor Probleme stellen", sagt Geschäftsführer Ole Kittner über den Neuzugang.

Was für einen Spieler die Preußen bekommen? Darauf hat "Berti", wie er gerufen wird, eine klare Antwort: "Einen großen Mittelstürmer." Weiter sagt der 31-Jährige: "Ich war aufgeregt, als der Anruf aus Münster kam. Es hat seine Zeit gebraucht, aber ich bin jetzt wirklich froh, bei Preußen Münster unterschrieben zu haben. Preußen ist ein Klub im Aufwind, der zweimal hintereinander aufgestiegen ist. Das ist ein spannendes Abenteuer, zu dem ich gerne meinen Teil beitragen möchte. Ich freue mich auf die Zeit und will der Mannschaft helfen."

Der gebürtige Isländer begann seine Karriere bei HK Kópavogs in seinem Heimatland, hat anschließend auch in mehreren verschiedenen Ländern gespielt. In Island noch bei Fram Reykjavik und Stjarnan, in Schottland bei Celtic Glasgow, in Dänemark bei Bröndby IF, in Norwegen bei Aalesund und Lillestrom, in Italien bei Brescia Calcio und zuletzt in Deutschland bei Holstein Kiel, hier absolvierte er auch 26 Zweitligaspiele. Jetzt führt sein Weg an die Hammer Straße zum SC Preußen Münster.