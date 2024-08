Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat auf dem Transfermarkt nachgelegt. Vom Hamburger SV kommt ein neuer Stürmer auf Leihbasis.

Preußen Münster hat András Németh vom Hamburger SV für die Saison 2024/2025 ausgeliehen. Das teilten die Adlerträger am Freitag mit.

„András passt perfekt in unsere Mannschaft und auch in die Situation“, kommentierte Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, die Verpflichtung des 21-Jährigen und ergänzte: „András ist ein Spieler, der uns mit seiner Qualität und seinem Spiel sofort weiterhelfen wird. Er ist ein moderner Neuner, der viel fußballerische Qualität mitbringt, vor allem aber im Strafraum immer präsent ist. Deswegen ist es für uns super, dass wir ihn von uns überzeugen konnten.“

Mit Németh, der vier A-Länderspiele für sein Heimatland Ungarn absolviert hat (ein Tor), reagieren die Münsteraner auf den Ausfall von Malik Batmaz (Kreuzbandriss). 2023/2024 kam Németh für den HSV in der 2. Bundesliga 28 Mal zum Einsatz (keine Scorer).

„Wir standen mit dem HSV vor einiger Zeit schon im Austausch, da war eine Leihe noch nicht möglich. Jetzt hat sich die Situation in Hamburg geändert und die Gespräche, die wirklich zielführend und lösungsorientiert waren, möglich gemacht. Die Leihe bietet allen eine sehr gute Perspektive und ist eine absolute Win-Win-Situation“, fügte Kittner an.

Németh schloss sich dem HSV im Januar 2023 vom belgischen Erstligisten KRC Genk für eine Ablösesumme in Höhe von 750.000 Euro an. In seiner ersten Halbserie erzielte der gebürtige Südafrikaner zwei Tore in elf Zweitligaspielen.

Seine fußballerische Laufbahn begann er in der Budapester Kubala Akadémia. 2016 folgte schließlich der Schritt nach Belgien, wo er über die Hasselt Jugend bei KRC Genk landete. Dort wurde er sechseinhalb Jahre ausgebildet, inklusive einer Leihe bei Lommel SK.

Eine Tormaschine war Németh trotz seiner Position bislang noch nicht. Für Genk erzielte er in 21 Profispielen drei Treffer, für den HSV in 42 Partien zwei. Bei Preußen Münster soll sich das nun ändern.