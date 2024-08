Nächster Rückschlag für Fußball-Zweitligist Preußen Münster. Ein weiterer Stammspieler wird lange ausfallen.

Schock für Preußen Münster. Preußen Münster: hat sich nach Angaben des Vereins bei der 0:1-Testspielniederlage gegen Borussia Dortmund II eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Der Angreifer stand in der 65. Minute erst wenige Minuten auf dem Feld, als ein harmloser Zweikampf ernsthafte Folgen hatte. „Dass Malik sich verletzt hat, ist der Schatten über diesem Spiel. Er hat sich das Knie total verdreht, das sah schlimm aus“, wird Trainer Sascha Hildmann von den Westfälischen Nachrichten zitiert.

Wie der Zweitligaaufsteiger am Freitag bestätigte, hat das MRT ergeben, dass sich Batmaz eine Schädigung des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hat und daher „mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“ wird. In enger Abstimmung mit Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann und dem Spieler werden nun die weiteren Behandlungsschritte besprochen und eingeleitet.

Nach dem Achillessehnenriss von Sebastian Mrowca ist es bereits die zweite schwere Verletzung für einen Stammspieler der Münsteraner in diesem Sommer. Batmaz hat in dieser Saison das einzige Zweitligator der Adlerträger erzielt.

Preußen Münster: Heil geht nach nur einem Jahr

Des weiteren gab Preußen Münster am Freitag bekannt, dass Ogechika Heil den Verein nach nur einer Saison Richtung Nordost-Regionalligist Greifswalder FC verlassen wird. Der 23-Jährige war im Sommer 2024 vom Hamburger SV gekommen und hatte mit Verletzungen zu kämpfen.

„Ogi hat sich immer top bei uns verhalten. Sicherlich hatte er auch Pech in seiner Zeit und nie eine Phase, in der er lange trainieren und spielen konnte. Jetzt in der neuen Saison hat sich die Konkurrenzsituation nochmal verschärft. Für ihn ist es gerade nach der letzten Zeit aber besonders wichtig, viel Spielzeit zu bekommen. Daher haben wir in einem offenen Prozess nach einer gemeinsamen Lösung gesucht, die wir jetzt gefunden haben. Uns macht es froh, dass Ogi jetzt glücklich ist und wir hoffen, dass er im DFB-Pokal gegen Union Berlin direkt einen tollen Einstand feiern kann. Für seine Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste“, sagt Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, zum Abgang.