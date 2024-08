Die Zweitligisten legen gen Ende der Transferphase nochmal ordentlich nach. Jetzt hat sich die SV Elversberg mit einem Bundesliga-erfahrenen Spieler verstärkt.

Die SV Elversberg hat beim Bundesligisten FC Augsburg zugeschlagen und sich die Dienste von Stürmer Lukas Petkov gesichert. Der 23-Jährige kann im offensiven Mittelfled, auf beiden Flügeln und eben im Sturmzentrum spielen. Über die Transfer-Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Petkov hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

"Mit der Verpflichtung von Lukas Petkov ist es uns gelungen, einen jungen, dynamischen Offensivspieler für unsere Mannschaft zu gewinnen, der auch aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr wertvoll für uns sein wird. Wir freuen uns auf die langfristige und vielversprechende Zusammenarbeit", sagte Elversbergs Sportvorstand Ole Book.

Petkov hat beim FCA alle Nachwuchs-Teams durchlaufen, in der A- und B-Junioren-Bundesliga regelmäßig gespielt (insgesamt 72 Spiele, 28 Torbeteiligungen) und schließlich den Sprung in den Profi-Kader geschafft. Schon während seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern wurde er in den Trainingsbetrieb der Profis integriert – sein Bundesliga-Debüt gab Petkov am Ende der Saison 2020/2021 mit einer Einwechslung im Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München.

Zur neuen Spielzeit 2021/2022 erhielt Lukas Petkov in Augsburg einen Profi-Vertrag und wurde im gleichen Schritt in die 3. Liga an den SC Verl verliehen, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Für den Sportclub hat Petkov 42 Pflichtspiele (zwölf Tore, fünf Vorlagen) absolviert. Nach seiner Rückkehr nach Augsburg im Sommer 2022 war der Offensivspieler ein halbes Jahr lang wieder für den FCA im Einsatz und stand in der Hinrunde in sieben Erstliga-Spielen auf dem Platz, ehe er im Winter der Saison 2022/2023 an die SpVgg Greuther Fürth verliehen wurde.

Für das Kleeblatt war der bulgarische Nationalspieler (fünf Länderspiele) in den vergangenen eineinhalb Jahren im Einsatz und absolvierte saisonübergreifend 44 Zweitliga-Partien (sechs Torbeteiligungen).

"Es ist schon beeindruckend, wie sich die SVE zuletzt entwickelt hat. Ich erinnere mich an viele Spiele aus der vergangenen Saison, in denen die Mannschaft auch als Aufsteiger begeistert und schönen, mutigen Fußball gespielt hat. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass das auch weiterhin so bleibt, und freue mich jetzt darauf, mit dem Team anzugreifen", sagte Petkov, der neben seiner Zweitliga-Erfahrung auch acht Bundesligaspiele und 37 Drittliga-Einsätze (elf Tore, fünf Vorlagen) auf dem Buckel hat.

Tags zuvor hatte bereits Konkurrent 1. FC Nürnberg für Aufsehen gesorgt und mit Julian Justvan einen Spielmacher von der TSG 1899 Hoffenheim geholt. Ebenfalls aus dem Kraichgau hat die SVE Muhammed Damar ausgeliehen.