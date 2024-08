Gleich mehrere Essener Vereine dürfen sich im Sommer 2025 über eine ordentliche Überweisung von der Deutschen Fußballliga (DFL) freuen. Der Grund: Noel Futkeu.

Im Sommertransferfenster 2024 wechselte Noel Futkeu von Eintracht Frankfurt zur Spielvereinigung Greuther Fürth in die 2. Bundesliga. Der Transfer sollte sich für den gebürtigen Essener sportlich auszahlen und für gleich drei Futkeus Juniorenklubs auch finanziell bezahlt machen.

Denn der 21-jährige Stürmer debütierte für Fürth und hat mittlerweile zwei Pflichtspiele, inklusive eines Tores und zwei Vorlagen, bestritten. Und das in einer DFL-Liga. Heißt: Für Futkeus Ausbildungsklubs gibt es nach der Saison 2024/2025 einen warmen Geldregen.

Davon partizipieren dann Rot-Weiss Essen, der ETB Schwarz-Weiß Essen und auch TuRa 1886 Essen. Und die Summen haben es durchaus in sich - zumindest aus Sicht der Amateurklubs ETB und TuRa. Denn laut Angaben auf der DFL-Website beträgt die Höhe der Zahlung für die Spielzeiten des 6. bis 11. Geburtstags jeweils 5.250 Euro und für die Spielzeiten des 12. bis maximal 21. Geburtstags jeweils 6.750 Euro.

Heißt im Fall von Futkeu: Laut DFL-Rechnung würde Drittligist RWE "nur" 6750 Euro erhalten. Derweil dürfen sich der Oberligist ETB und B-Ligist TuRa auf Summen im ordentlichen fünfstelligen Bereich freuen.

Der ETB dürfte für Futkeus Profidebüt mit 34.000 Euro für dessen Ausbildung am Uhlenkrug entschädigt werden. "Wir müssen das noch einmal genau nachrechnen. Aber das wird sich wohl in diesem Rahmen bewegen. Für uns als Oberligist ist das schon eine stolze Summe. Wir werden dann demnächst von der DFL angeschrieben, müssen das bestätigen und dann einiges ausfüllen. Das Geld wird dann im Sommer 2025 überwiesen. Es ist schön zu sehen, wenn der ETB, wie im Fall von Noel Futkeu, für die Jungs ein Sprungbrett ist", erklärt Karl Weiß, erster Vorsitzender, gegenüber RevierSport.

Für RWE kommt Futkeu auf insgesamt zwei Spielzeiten, für den ETB spielte der heutige Fürther vier Jahre im Nachwuchs und in der Saison 2022/2023 eine Serie in der Oberliga, in der er Torschützenkönig wurde und dann zu Eintracht Frankfurt wechselte. In diesem Sommer folgte dann der Transfer zum Zweitligisten Fürth.

TuRa 1886 Essen: Verantwortliche sind nicht zu erreichen

B-Ligist TuRa 1886 - Futkeu spielte hier von seinem 6. bis zum 12. Lebensjahr - kommt derweil auf 38.250 Euro. Wir sprechen hier von einem B-Ligisten (!). Eine Wahnsinnssumme! Einen TuRa-Verantwortlichen konnte RevierSport leider nicht ans Telefon kriegen. Bleibt abzuwarten, was die Funktionäre des B-Ligisten mit dieser Ausbildungsentschädigung unternehmen werden. Bis Ende Juni 2025, dann sollen die Ausbildungsentschädigungen überwiesen werden, können die TuRa-Bosse nun Pläne aufstellen.