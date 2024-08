Zwei Spiele, zwei Niederlagen, letzter Platz: So hat es sich der SV Darmstadt 98 in der 2. Liga nicht vorgestellt. Zwei Neue sollen Abhilfe schaffen.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Comeback in der zweiten Liga zum Start gründlich vermasselt. Gegen die Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf (0:2) und SC Paderborn (1:3) gab es zwei Pleiten. Nun hat der Klub auf dem Transfermarkt auf die anhaltende Offensivflaute reagiert und zwei Neue geholt.

Da wäre zunächst Killian Corredor, ein im Offensivbereich variabel einsetzbarer Spieler. Der 23-Jährige kommt von Rodez AF aus der zweiten französischen Liga ans Böllenfalltor.

"Killian ist ein dynamischer Spieler, der Speed mitbringt und sich mit seinen Laufwegen klug in den Zwischenräumen bewegt. Er hat nicht zuletzt in der vergangenen Saison sein fußballerisches Können unter Beweis gestellt, ist aber mit seinen 23 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Ich freue mich darauf, sein fußballerisches Talent weiter fördern zu dürfen", sagte sein neuer Trainer Torsten Lieberknecht.

In der zurückliegenden Saison lief Corredor wettbewerbsübergreifend in 44 Spielen auf und machte dort mit 19 Treffern sowie acht Torvorbereitungen auf sich aufmerksam.

"Ich freue mich auf meine Zeit im Klub und auf die spannende Liga. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich darin bestärkt, dass Darmstadt 98 der richtige Schritt für mich ist. Nun möchte ich so schnell wie möglich die Abläufe auf dem Feld und meine Teamkollegen kennenlernen", sagte er zum Start.

Und dann hat der SVD noch Stürmer Isac Lidberg präsentiert. Der 25-Jährige kommt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht, für den der Schwede in 20 Partien in der obersten Spielklasse viermal traf und drei weitere Tore vorbereitete.

"Isac bringt Durchschlagskraft und Durchsetzungsfähigkeit mit, auch von seiner Robustheit und Dynamik werden wir profitieren können. Er befindet sich in einem guten fußballerischen Alter, kann aber noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen. Ich bin froh, dass der Transfer geklappt hat und wir einen weiteren spannenden Spieler in unserem Kader begrüßen dürfen", freute sich Lieberknecht.

Insgesamt kommt Lidberg in der niederländischen Eredivisie auf 85 Spiele, zehn Tore und 15 Vorlagen. Neben Utrecht lief er dort auch für die Go Ahead Eagles auf. Nun heuert er also in Darmstadt an.

"Ich sehe mich als Teamplayer, der hart für die Mannschaft arbeiten und alles für den gemeinsamen Erfolg geben wird. Mein Ziel ist es, meinen Anteil daran beisteuern zu können, dass wir eine gute Saison spielen werden", kommentierte er seine neue Aufgabe.