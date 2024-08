Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC haben sich remis getrennt, auch der 1. FC Köln und die SV Elversberg punkten.

Wenig Chancen, keine Tore - Fortuna Düsseldorf hat einen makellosen Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das in der vergangenen Spielzeit erst in der Aufstiegsrelegation gescheiterte Team von Trainer Daniel Thioune kam gegen den Karlsruher SC nicht über ein 0:0 hinaus.

Eine Woche nach dem Erfolg in Darmstadt (2:0) mangelte es vor 36.103 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena an Durchschlagskraft. Zwar blieben die Gäste auch in ihrem elften Duell mit den Rheinländern nacheinander ohne Sieg, werteten das verdiente Remis aber als Erfolg. Mit der Punkteteilung verpassten beide Teams den möglichen Sprung auf Rang eins.

Inspiriert durch den 3:2-Heimsieg eine Woche zuvor gegen Nürnberg startete der KSC mutig in die Partie und übernahm zunächst die Regie. Beim sehenswerten Freistoß von Marvin Wanitzek (21.) an die Latte waren die Gäste der Führung nahe. Davon abgesehen hielt sich der Unterhaltungswert der Partie bis zur Pause aber in Grenzen.

Erst nach Wiederanpfiff erhöhte die Fortuna das Tempo und erspielte sich Chancen durch Tim Rossmann, Shinta Appelkamp (beide 51.) und Jona Niemiec (63.). Trotz der Leistungssteigerung gelang es auch in der Schlussphase nicht, die stabile KSC-Abwehr entscheidend ins Wanken zu bringen.

Absteiger 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen krachenden Fehlstart gerade noch vermieden. Eine Woche nach der Auftaktniederlage gegen Hamburg rettete der Favorit bei der SV Elversberg spät ein 2:2 (1:0) und holte unter dem neuen Trainer Gerhard Struber den ersten Punkt. Nach starker erster Hälfte samt Führung durch Denis Huseinbasic (21.) brachen die Rheinländer in Durchgang zwei ein, Timo Hübers (84.) sorgte für das Remis.

Mit einem Punkt nach zwei Spielen läuft Köln früh in der Saison der Musik etwas hinterher. Elversbergs Trainer Horst Steffen bewies am Samstag ein goldenes Händchen, brachte die Torschützen Fisnik Asllani (46.) und Frederik Schmahl (62.) jeweils zur Pause. Die Saarländer legten mit nun zwei Punkten einen ordentlichen Saisonstart hin.

Die Rheinländer starteten vor 9502 Zuschauern schwungvoll. Damion Downs (5.) und Linton Maina (15.) ließen gute Gelegenheiten aus, ehe Huseinbasic nach Ablage von Tim Lemperle den Ball von der Strafraumkante flach im Eck versenkte. In Folge bekamen tiefstehende Elversberger zumindest defensiv mehr Zugriff, doch bei den wenigen Umschaltmomenten im Spiel nach vorne gelang nahezu nichts. Stattdessen ließen Timo Hübers und Lemperle noch eine Doppelchance aus (40.).

Mit zwei Wechseln weckte Steffen zur Pause sein Team auf, Asllani schlug nach Steckpass von Robin Fellhauer nach 37 Sekunden zu. Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Downs schoss allein vor dem Tor Kristof an (58.), ehe der ebenfalls eingewechselte Schmahl einen Querpass von Asllani über die Linie drückte. Bei Köln musste Joker Mark Uth nach fünf Minuten Einsatzzeit wieder verletzt raus, ehe Hübers nach einer Ecke traf.