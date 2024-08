Der 1. FC Nürnberg hat einen perfekten Start in die Liga verpasst, nun soll gegen den FC Schalke gepunktet werden.

Unter der Woche verpflichtete der 1. FC Nürnberg einen weiteren Stürmer. Der Club nahm den aserbaidschanischen Mittelstürmer Mahir Emreli unter Vertrag.

Der sammelte schon Erfahrung in der Europa League und für sein Heimatland Aserbaidschan absolvierte der Angreifer bislang 48 Länderspiele, in denen er sechs Tore erzielte und drei Treffer auflegte. Der Stürmer laboriert derzeit noch an einer Sprunggelenksverletzung und wird dem Club daher nicht unmittelbar zur Verfügung stehen.

Bedeutet: Auch gegen den FC Schalke am Samstag (13 Uhr) wird er nicht mitwirken können. Dabei hat er sich so über den Wechsel gefreut: „Für den Schritt nach Deutschland habe ich mich bewusst entschieden. Ich konnte mir in den vergangenen Tagen bereits einen guten Eindruck vom Gelände und der Umgebung verschaffen und werde alles daransetzen, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Für meine schnelle Genesung finde ich beim Club Top-Bedingungen vor. Ich freue mich auf meine Zeit beim FCN.“

Der Ausfall des routinierten Angreifers ist auch deshalb bitter, weil Nürnbergs Trainer Miroslav Klose zudem um einen weiteren Stürmer bangen muss. Denn Janni Serra, der aus Aarhus nach Nürnberg wechselte, bekam am Sonntag im Spielerersatztraining einen Tritt auf den Fuß ab, wodurch der Angreifer in den kommenden Tagen etwas kürzertreten muss.

Weitere Ausfälle Die beiden Nürnberg-Talente Dustin Forkel und Tim Janisch arbeiteten in den vergangenen Tagen ebenfalls individuell. Beide sollen zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Tim Handwerker und Benjamin Goller sind die Nürnberger Langzeitverletzten. Rafael Lubach ist seit Beginn der Trainingswoche wieder zurück im Teamtraining.

Während Schalke mit dem 5:1 gegen Braunschweig traumhaft in die Saison startete, musste Nürnberg eine Pleite verdauen. Beim Karlsruher SC gab es trotz einer 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage.