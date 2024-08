Fortuna Düsseldorf kann sich über weitere Transfer-Millionen freuen. Ein Spieler wechselt nach Italien und wird dort von einem Weltmeister trainiert.

Schon zum zweiten Mal in diesem Sommer darf sich Fortuna Düsseldorf über hohe Transfereinnahmen freuen. Nach dem Wechsel von Christos Tzolis zum FC Brügge für 6,5 Millionen Euro beschert auch Yannik Engelhardt dem Zweitligisten eine saftige Ablösesumme.

Den defensiven Mittelfeldspieler zieht es zu Como 1907 nach Italien. Acht Millionen Euro lässt sich der Serie-A-Aufsteiger die Dienste des 23-Jährigen übereinstimmenden Medienberichten zufolge kosten. Nur ein Düsseldorfer Abgang war jemals teurer: Benito Raman, für den Schalke 04 2019 zehn Millionen Euro zahlte.

Allerdings wandert nicht die volle Summe aus der Engelhardt-Ablöse aufs Konto der Fortuna. Der SC Freiburg hatte sich bei Engelhardts Wechsel nach Düsseldorf vor einem Jahr eine Weiterverkaufsbeteiligung von 40 Prozent gesichert - das wären 3,2 Millionen Euro.

So oder so erzielten die Landeshauptstädter mit Tzolis und Engelhardt die höchsten Transfererlöse aller Zweitligisten in diesem Sommer. "Bei der Verpflichtung von Yannik Engelhardt hatten wir eine ähnlich große Fantasie wie bei Christos Tzolis. Wie gut sich Yannik dann bei uns entwickelt hat, und dass er schon nach einem Jahr in die Serie A wechseln kann, zeigt, wie richtig wir mit unserer Einschätzung gelegen haben", erklärt der Düsseldorfer Sportvorstand Klaus Allofs.

Idealerweise habe man mit Engelhardt in die Zukunft gehen wollen, so Allofs weiter. "Es lag aber eine Vertragssituation vor, bei der ein sofortiger Wechsel zu einer vorteilhaften Lösung für alle Seiten wird. Diesen Transfer sehe ich auch als Auszeichnung für die Arbeit des Spielers, unseres Trainers und der Scouting-Abteilung. Wir bedanken uns bei Yannik für starke Leistungen und wünschen ihm alles erdenklich Gute."

Sportlich ist der Wechsel eine Schwächung für die Fortuna. Engelhardt gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern des Fast-Aufsteigers. Der Mittelfeldmann darf sich nun auf einen prominenten Trainer und teils prominente Mitspieler freuen.

Bei Como steht Cesc Fabregas an der Seitenlinie, der als spanischer Nationalspieler einen WM-Titel und zwei Europameisterschaften gewann, zudem viele Jahre auf höchstem Niveau für den FC Arsenal, FC Barcelona oder FC Chelsea spielte.

Fabregas hatte seine Karriere vor einem Jahr bei Como beendet. Die vergangene Saison verbrachte er als Co-Trainer bei den Italienern, nun steht er am Anfang seiner ersten Cheftrainer-Station. 2019 spielte der Verein noch in der vierten Liga. Nun verpflichtete er nach dem Aufstieg Spieler wie Raphael Varane (ManUnited) oder Andrea Belotti (AS Rom) - und Yannik Engelhardt.