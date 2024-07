Zweitligist SC Preußen Münster hat zwei Tage vor dem Trainingslager einen 7:0-Testspielsieg eingefahren.

Mit einem 7:0-Sieg im Rücken über den VfL Oythe reist der SC Preußen Münster am Sonntag (14. Juli) ins Trainingslager.

"Darauf freue ich mich jetzt sehr. Wir bekommen dort nochmal die Möglichkeit, intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten und unsere Abläufe und Ideen zu verinnerlichen. Dazu lernen sich die Jungs in der Zeit auch abseits des Platzes nochmal besser kennen. Wir wollen es wie in den letzten Jahren wieder schaffen, eine Gemeinschaft zu werden – auf und neben dem Platz. Daran werden wir im Trainingslager viel arbeiten", sagte Sascha Hildmann, Erfolgstrainer der Preußen, nach dem Oythe-Test.

Der gesamte Profikader wird am Sonntag im Mannschaftbus sitzen. Auch die zuletzt angeschlagenen Spieler, die vor Ort individuell trainieren werden. Das nächste Testspiel steht dann nächste Woche Freitag an, wenn die Adlerträger in Billerbeck auf Heracles Almelo (18 Uhr) treffen.

Zum 7:0-Testsieg meinte Hildmann: "Das war eine gute Einheit für uns. In so Spielen, in dem der Gegner tief steht, musst du dich durchsetzen, die Passqualität muss stimmen. Wir hätten sicherlich noch mehr Tore schießen müssen, mit dem 7:0 ist Oythe heute gut bedient. Ich bin mit dem Auftritt aber zufrieden und habe Verbesserungen in unserem Spiel gesehen."

Die Statistik zum Spiel

Preußen Münster, 1. Halbzeit: Kirsch – ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov – Makridis, Bouchama, Korte, Benjamins – Amenyido, Kyerewaa

2. Halbzeit: Hoppenheit – Schad, Kok, Paetow, Bolay – Mees, Kyerewaa, Preißinger, Lorenz – Grodowski, Benjamins

Tore: 1:0 Amenyido (30.), 2:0 Amenyido (31.), 3:0 Koulis (40.), 4:0 Bouchama (45.), 5:0 Kyerewaa (65.), 6:0 Benjamins (76.), 7:0 Mees (90.)

Der Sommer-Fahrplan des SC Preußen Münster im Überblick:

23.06.: Trainingsauftakt im Preußenstadion

30.06.: 1. FC Gievenbeck (4:0)

03.07.: Kickers Emden (3:2)

10.07.: MSV Duisburg (2:0)

12.07.: VfL Oythe (7:0)

14.-18.07.: Kurztrainingslager

19.07.: Heracles Almelo (18:00, Helker Berg)

3.-5.08.: 1. Spieltag 2. Bundesliga