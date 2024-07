Der 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen langjährigen Zeugwart, der im Trainingslager ums Leben gekommen ist.

In Südtirol bereitete sich der 1. FC Kaiserslautern seit der vergangenen Woche auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga vor. Nun aber hat ein tragischer Vorfall dafür gesorgt, dass der FCK das Camp in der Gemeinde Mals vorzeitig abgebrochen hat.

Zeugwart Peter Miethe ist gestorben, das teilte der Verein am Donnerstagmorgen mit. Der langjährige Mitarbeiter der Kaiserslauterer sei am Mittwochabend bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Weitere Details nannte der Klub nicht. Miethe galt laut Klub als gute Seele des Vereins. Seit 2002 war er für Kaiserslautern tätig.

"Unsere Herzen sind gebrochen", schreibt der FCK in den Sozialen Netzwerken. "Wir trauern gemeinsam mit seiner Familie & seinen Freunden um einen großartigen Menschen. Ruhe in Frieden, lieber Piet - wir werden Dich sehr vermissen." In der Kommentarspalte beteiligten sich zahlreiche Profiklubs an den Beileidsbekundungen. "Aus Respekt gegenüber den Angehörigen bitten wir von weiteren Nachfragen abzusehen", teilte der Verein mit.

Seit dem 6. Juli befanden sich die "Rote Teufel" in Südtirol, ursprünglich war das Trainingslager bis zum 14. Juli geplant. Laut der Rheinpfalz-Zeitung hat der Todesfall zum sofortigen Abbruch des Trainingslagers geführt.

Anfang August beginnt für Kaiserslautern die neue Saison in der 2. Bundesliga. Zum Start steht ein Auswärtsspiel beim Aufsteiger SSV Ulm 1846 an. Das Duell mit Revierklub Schalke 04 steht erst zum Ende der Rückrunde an - am 14. Spieltag.

1. FC Kaiserslautern: Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Filip Kaloc (Banik Ostrau), Erik Wekesser (1. FC Nürnberg), Jannis Heuer (SC Paderborn), Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück), Luca Sirch (Lok Leipzig)

Abgänge: Julian Niehues (1. FC Heidenheim), Philipp Hercher (1. FC Magdeburg), Ley-Tyger Lobinger (Viktoria Köln), Robin Himmelmann (Karlsruher SC), Kevin Kraus, Ben Zolinski, Aaron Basenach, Niklas Heeger