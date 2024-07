Der FC Ingolstadt verliert seinen Torjäger. Jannik Mause, Torschützenkönig der Drittliga-Saison 2023/2024, wechselt in die 2. Bundesliga.

Am Mittwochmorgen (3. Juli) hatte RevierSport noch berichtet, dass der FC Ingolstadt kurz davor steht, seinen Torjäger Jannik Mause an den 1. FC Kaiserslautern zu verkaufen.

Wenige Stunden später war der Transfer dann fix! Der Drittliga-Torschützenkönig der Saison 2023/2024 - 18 Treffer in 33 Spielen - wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von 600.000 Euro vom FCI zum FCK in die 2. Bundesliga.

"Als die Anfrage kam, war für mich sofort klar, dass ich für diesen Verein mit seiner großen Tradition und diesen Fans spielen möchte. Die Fankultur in Kaiserslautern ist überragend, in dieser Form in Deutschland einzigartig. Hinzu kamen die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich überzeugt haben. Ich freue mich darauf, die Atmosphäre hier im Stadion zu genießen und hoffe, dass ich mit dem FCK eine erfolgreiche Saison bestreite", erklärte Mause seine Entscheidung für den Schritt zum 1. FC Kaiserslautern.

"Wir sind froh, dass wir den Torjäger der abgelaufenen Drittligasaison verpflichten konnten. Jannik hat in den letzten Jahren konstant gezeigt, dass er nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern sich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Für seine Größe hat er eine gute Dynamik und zudem auch ein gutes Spielverständnis. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar, primär aber natürlich ein Mittelstürmer", kommentierte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung.

Nach einer Saison in Liga drei und einigen Spielzeiten in der vierten Liga kann Mause dann sein Können und seinen Torriecher ab sofort in der 2. Bundesliga unter Beweis stellen. Schon zu Regionalliga-Zeiten hatte der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Köln, FSV Mainz 05 und Roda Kerkrade ordentliche Quoten erzielt.

Jannik Mause war auch in der Regionalliga sehr erfolgreich

87 Spiele, 29 Tore in der West-Staffel und 69 Partien, zehn Treffer in der Südwest-Staffel: So lautet Mauses Regionalliga-Statistik. Er stand vor Ingolstadt bei Alemannia Aachen, FC Wegberg-Beeck, SV Rödinghausen, TSV Steinbach Haiger und FSV Mainz 05 II unter Vertrag. Nun geht es zu den Roten Teufeln in die Pfalz.

Mause ist der sechste Neuzugang dieses Sommers beim 1. FC Kaiserslautern. Zuvor hatte der FCK Filip Kaloc (Banik Ostrau, Tschechien), Erik Wekesser (1. FC Nürnberg), Jannis Heuer (SC Paderborn), Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück) und Luca Sirch (1. FC Lokomotive Leipzig) verpflichtet.