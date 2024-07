Der FC Ingolstadt hat in der kommenden Saison einiges vor. Es soll auf jeden Fall eine bessere Serie als die letzte Spielzeit werden. Der Torjäger steht derweil vor dem Abschied.

Das wäre eine bittere Geschichte für den FC Ingolstadt: Die Bayern wollen in der kommenden Drittliga-Saison 2024/2025 oben angreifen. Dafür wäre natürlich ein Verbleib des letztjährigen Torschützenkönigs immens wichtig.

Doch danach sieht es aktuell nicht aus. Wie "Sky" berichtet, steht Jannik Mause kurz vor einem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern. Der Zweitligist soll demnach eine Ablösesumme von rund 600.000 Euro Richtung Ingolstadt überweisen wollen.

Mause steht noch bis zum 30. Juni 2025 beim FCI unter Vertrag. In der letzten Spielzeit, Mauses erste Drittliga-Saison der Karriere, erzielte der Angreifer 18 Tore in 33 Spielen und wurde Torschützenkönig der 3. Liga. Damit wurde er Nachfolger von Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), der mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht wird, der in 2022/2023 die Drittliga-Torjägerkanone holte.

Nach Liga drei und der Regionalliga könnte Mause dann sein Können und seinen Torriecher in der 2. Bundesliga unter Beweis stellen. Denn auch in der Regionalliga netzte der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Köln, FSV Mainz 05 und Roda Kerkrade ordentlich.

87 Spiele, 29 Tore in der West-Staffel und 69 Partien, zehn Treffer in der Südwest-Staffel: So lautet Mauses Regionalliga-Statistik. Er stand vor Ingolstadt bei Alemannia Aachen, FC Wegberg-Beeck, SV Rödinghausen, TSV Steinbach Haiger und FSV Mainz 05 II unter Vertrag.

Mit Tim Heike hat der FCI zumindest schon einmal einen vielversprechenden Angreifer aus der Regionalliga verpflichtet. Für Cottbus erzielte der 24-Jährige in 33 Begegnungen 21 Buden.

Die bisherigen Zu- und Abgänge des FC Ingolstadt im Überblick:

Zugänge: Tim Heike (Energie Cottbus), Mattis Hoppe (VfB Stuttgart II), Niclas Dühring (FC St. Pauli II), Dennis Borkowski (RB Leipzig)

Abgänge: Arian Llugiqi (TSG Hoffenheim II), Julian Kügel (Unterhaching), David Udogu, Markus Ponath (beide FV Illertissen), Jeroen Krupa (1. FC Nürnberg II), Thomas Rausch (eigene Reserve), Tobias Schröck (Tiel unbekannt)