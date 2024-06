Zweitligist Eintracht Braunschweig bereitet sich im österreichischen Bad Häring auf die kommende Saison vor. Mit an Bord: ein Ex-Bochumer.

Luis Hartwig ist im bis Sonntag, 7. Juli, dauernden Trainingslager von Eintracht Braunschweig im österreichischen Bad Häring dabei. Das teilte der Zweitligist mit. Der 21 Jahre alte Stürmer stand zuletzt bei KV Oostende in Belgien unter Vertrag.

Luis Hartwig, geboren in Witten und Sohn des ehemaligen Mittelfeldspielers Knut Hartwig, stammt aus der Jugend des VfL Bochum. Im Sommer 2021 schaffte das Sturmtalent den Sprung aus der U19 zu den Profis, konnte sich da in seinem ersten Jahr aber nicht durchsetzen.

Also ging er leihweise zu SKN St. Pölten, wo er in der zweiten österreichischen Liga Fuß fasste. In 30 Spielen gelangen Hartwig starke zwölf Tore und sieben Vorlagen. In der Saison 2023/24 wurde er dann zu KV Oostende nach Belgien verkauft, wo er in 19 Spielen zweimal traf und einen Assist lieferte.

Nun darf sich Hartwig also in Braunschweig vorstellen - oder besser gesagt, in Österreich. "Der Zeitpunkt kommt uns entgegen, weil wir wussten, dass wir eine neu formierte Mannschaft haben werden. Das frühe Trainingslager ist gut für uns", sagte Cheftrainer Daniel Scherning.

Und weiterhin: "Wir wollen das Trainingslager nutzen, um besser zu werden in allen den Dingen, die wir in der ersten Woche angegangen sind. Mit den Nationalspielern kommt wieder mehr Qualität ins Training und in die Testspiele. Ein Schwerpunkt wird das Spiel und die Intensität gegen den Ball sein. Zu den laufintensiven Themen werden wir viel im Detail arbeiten."

Neben Hartwig dürfen sich mit Julian Moser, Leon Suzuki, Jona Borsum, Maksym Tytarenko und Linus Queisser in den kommenden Tagen auch mehrere Spieler aus der Braunschweiger U23 bei den Profis zeigen.

Der Kader für das Trainingslager

Tor: Tino Casali, Justin Duda, Leon Herdes,

Abwehr: Jannis Nikolaou, Robert Ivanov, Ermin Bicakcic, Marvin Rittmüller, Leon Bell Bell, Kevin Ehlers, Fabio di Michele Sánchez, Anderson Lucoqui

Mittelfeld: Fabio Kaufmann, Niklas Tauer, Max Marie, Sven Köhler, Karim Hüneburg, Sidney Raebiger, Robin Krauße

Angriff: Rayan Philippe, Levente Szabo, Youssef Amyn, Sidi Sané, Johan Gomez, Luis Hartwig (Testspieler)

Nachwuchs: Julian Moser (Torwart), Leon Suzuki (Abwehr), Jona Borsum, Maksym Tytarenko (beide Mittelfeld), Linus Queisser (Angriff)