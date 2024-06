Der nächste Neuzugang beim 1. FC Magdeburg kommt aus Sandhausen. Der Mittelfeldspieler soll beim FCM den nächsten Karriereschritt machen.

Der 1. FC Magdeburg ist am 17. Juni 2024 in seine Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga gestartet. Das erste Testspiel gewannen die Magdeburger mühelos (24:0), bis zum Ligastart Anfang August gibt es aber noch offene Planstellen.

Eine davon wurde nun geschlossen. Mit Abu-Bekir Ömer El-Zein wechselt ein gebürtiger Essener in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, wie der Klub wenige Stunden vor dem Testspiel gegen den Quedlinburger SV (29. Juni, 14 Uhr) mitteilte.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt beim SV Sandhausen unter Vertrag und kam in der abgelaufenen Drittligasaison auf 30 Einsätze (3 Tore, 3 Vorlagen). Zuvor hatte El-Zein in seiner ersten Seniorensaison bereits 13 Spiele in der 2. Liga bestritten. Er wechselt ablösefrei zum FCM.

Seine ersten Schritte im Fußball machte El-Zein beim Essener SC Preußen 02. Mit zehn Jahren folgte der Wechsel zum ETB Schwarz-Weiß Essen, bevor Borussia Dortmund aufmerksam wurde und den damals 15-Jährigen 2018 in den BVB-Nachwuchs lockte.

Neuzugänge 1. FC Magdeburg: Martijn Kaars (Helmond Sport), Robert Leipertz (SC Paderborn), Lubambo Musonda (AC Horsens), Philipp Hercher (1. FC Kaiserslautern), Falko Michel (Borussia Dortmund II), Abu-Bekir Ömer El-Zein (SV Sandhausen), Pierre Nadjombe (1. FC Köln II), Marcus Mathisen (Wehen Wiesbaden), Ahmet Arslan (Dynamo Dresden), Robert Kampa (eigene Jugend).

In der Saison 2021/22 wurde er mit dem BVB Deutscher Meister bei den A-Junioren. Auf diesen Erfolg folgte dann der Wechsel nach Sandhausen.

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, freut sich auf den Neuzugang: „Mit Abu bekommen wir einen ablösefreien Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen und denken, dass er mit uns den nächsten Karriereschritt machen kann. Seine Stärken liegen im fußballerischen Bereich. Wichtig ist, dass er diese auch konstant abrufen kann.“

„Mit Abu konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen und spielstarken offensiven Mittelfeldspieler verpflichten“, beschreibt Trainer Christian Titz seinen neuen Schützling. Neben Ex-RWE-Trainer Titz haben auch die Spieler Daniel Heber, Amara Condé und Jason Ceka eine Essener Vergangenheit.