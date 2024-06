Nein, Kai Pröger geht nicht zu Rot-Weiss Essen. Zwischenzeitlich hatten RWE-Fans auf eine Rückkehr des Flügelflitzers gehofft, jetzt hat er aber in der 2. Liga unterschrieben.

Der SSV Jahn Regensburg hat sich die Dienste des Flügelflitzers Kai Pröger gesichert. Der 32-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock zum Aufsteiger, der den umgekehrten Weg gegangen ist. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2026, wie die Regensburger mitteilten.

"Mit Kai Pröger konnten wir uns die Dienste eines erfahrenen Offensiv-Akteurs sichern, der über Jahre hinweg seine Qualitäten sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 1. Bundesliga bewiesen hat. Sein Tempo, seine Schuss- und Abschlussstärke, aber auch sein Wille werden unserem Spiel gut zu Gesicht stehen", sagte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.

Und weiter: "Als Persönlichkeit habe ich Kai in den Gesprächen sehr positiv wahrgenommen und bin überzeugt, dass er mit seiner Art gut zum SSV Jahn und seinen Werten passt."

Die fußballerische Laufbahn begann für den gebürtigen Wilhelmshavener beim VfB Oldenburg, wo er den Sprung in den Profibereich schaffte. Über die Stationen FSV Mainz 05 II und BFC Dynamo schlug Pröger im Sommer 2017 bei Rot-Weiss Essen auf.

26 Scorerpunkte für RWE

60 Spiele absolvierte der Rechtsaußen in eineinhalb Jahren für RWE, erzielte 18 Tore und gab acht Vorlagen. Im Winter 2019 gelang ihm dann der Sprung zum SC Paderborn in die 2. Liga, wo er sich seither etablierte. Nach dreieinhalb Jahren bei den Ostwestfalen ging es dann im Sommer 2022 zu Hansa Rostock.

"Ich freue mich sehr, nun hier in Regensburg zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen gaben mir auf Anhieb ein gutes Gefühl. Der SSV Jahn hat sich als familiärer Verein präsentiert, was mir sehr gefallen hat. Ich kann es kaum abwarten im Jahn Trikot auf Torejagd zu gehen", sagte Pröger, der in seiner Karriere 133 Zweitligaspiele (25 Tore, 16 Vorlagen) absolviert hat.

Zuletzt hatte auch Rot-Weiss Essen noch auf einen Zuschlag bei Pröger gehofft. Mitte Juni hatte RevierSport von Gesprächen zwischen Pröger und RWE berichtet. Die Fans waren euphorisiert. Am Donnerstag, 20. Juni, hat RS dann allerdings von der Absage Prögers erfahren. Wie man jetzt weiß, zu Gunsten des SSV Jahn Regensburg.