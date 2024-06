Diese Leihe hatte für Lacher gesorgt: Vergangene Saison spielte Jermain Nischalke für Borussia Dortmund II. Jetzt hat er einen neuen Klub in der Regionalliga gefunden.

Es hat nicht sein sollen: Im Sommer 2023 verlieh der 1. FC Nürnberg Stürmer Jermaine Nischalke an Borussia Dortmund II. Seine Trikots waren beliebt, einen bleibenden Eindruck hinterließ der 21-Jährige aber nicht wirklich.

Gerade einmal zwölf Spiele absolvierte der gebürtige Berlin er in Liga drei, wobei ihm kein Scorer gelang. Nach einem Jahr ging es also zurück nach Nürnberg - und nun weiter zum FC Homburg in die Regionalliga Südwest. Er erhält einen Ein-Jahres-Vertrag und kommt ablösefrei.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jermain einen hochinteressanten Spieler für uns gewinnen konnten, der seine Qualitäten bereits in Nürnberg gezeigt hat. Damit sind wir im Offensivbereich nun bestens besetzt. Jermain verfügt durch seine Dribbelstärke, sein Eins gegen Eins, seine Größe sowie seine Torgefahr über sehr viel Potenzial", sagte Homburg-Trainer Danny Schwarz.

In der Jugend hat Nischalke zunächst für den Berliner SC, Tennis Borussia Berlin sowie den FC Hertha 03 Zehlendorf gespielt. 2016 schloss er sich dem Nachwuchs des 1. FC Union Berlin an und spielte dort später für die U17 in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. Im Januar 2020 wechselte der gebürtige Berliner zur U17 von Dynamo Dresden, wo er bis zum coronabedingten Saisonabbruch ebenfalls in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost auflief.

Im Sommer 2020 schloss sich der Stürmer der U19 des Chemnitzer FC an, wo er neben 10 Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost im Alter von erst 18 bzw. 19 Jahren auch drei Spiele in der Regionalliga Nordost sowie ein Spiel im Landespokalfinale für die 1. Mannschaft absolvierte und dabei auch zwei Tore erzielte.

Nach einem halben Jahr für die U19 des 1. FC Magdeburg in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost, in denen er in 10 Spielen 7 Tore erzielte, wechselte Nischalke im Sommer 2022 zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern, wo er im Alter von 19 Jahren gleich zum Stammspieler und Torjäger avancierte. Im Dezember 2022 wurde der 1,93 Meter große Angreifer beim "Club" mit einem Profivertrag ausgestattet und durfte erste Einsätze in der 2. Bundesliga feiern.

Nach seiner jüngsten Station beim BVB II geht es nun also nach Homburg. "Ich bin überglücklich, hier zu sein und freue mich, dass alles so reibungslos geklappt hat. Ich bin dankbar für diese Chance und blicke nun voraus auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Homburg", sagte Nischalke.