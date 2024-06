Schalkes Torwart Luca Podlech war lange verletzt. Jetzt feierte er eine Art Comeback. An der Torwand.

Nette Flughafen-Geschichte um S04-Torwart Luca Podlech. Podlech gilt beim FC Schalke als großes Torwarttalent. Der 19-Jährige ist in Gelsenkirchen geboren und spielt bereits seit 2016 für die Knappenschmiede.

Der Lohn: Ende 2022 unterschrieb Podlech, der selbst glühender Schalke-Anhänger ist, einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025. In der kommenden Saison wird Podlech, der bis zum Sommer in der U19 spielte, bei den Profis mittrainieren. Zum Einsatz kommen soll der Jugendnationalspieler aber erstmal in der U23 des Vereins in der Regionalliga West.

Dass die U19 der Königsblauen in der vergangenen Saison die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpasst hat, lag vielleicht - auch wenn er von Faaris Yusufu gut vertreten wurde - auch ein Stück daran, dass sich Podlech bei der 1:3-Niederlage im Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg verletzte und bis zum Ende der Serie nicht mehr zum Einsatz kam.

Nun scheint Podlech seinen Mittelfußbruch auskuriert zu haben. Denn am Dienstag hatte Podlech einen kuriosen Auftritt am Flughafen Düsseldorf. Podlech wollte die trainingsfreie Zeit nutzen, um mit seinen Kumpels nach Mallorca in den Urlaub zu fliegen, als der Airport in der Abflughalle im Vorfeld der Europameisterschaft ein Torwandschießen ausrichtete.

Podlech machte wie 400 andere Flugreisende, Flughafenbesucher oder Mitarbeiter unter den Augen des ehemaligen Düsseldorfer Profis Oliver Fink mit und schaffte es unter die besten fünf Schützen ins Finale.

Podlech setzte sich letztlich mit einem "Golden Goal" durch, erklärte der Flughafen in einer Pressemitteilung. Sein Gewinn: Ein Flugticket für einen Flug in die Türkei der Fluggesellschaft SunExpress. Das wiederum ist kurios, da die Knappen mit der deutsch-türkischen Fluggesellschaft vor zwei Jahren eine bis 2025 laufende Partnerschaft eingegangen sind. Anschließend stieg Podlech mit seinen Freunden und dem Fluggutschein in den Flieger nach Mallorca.