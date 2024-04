Mit zwei Eurofightern startet der FC Schalke 04 in das Tradionsduell mit dem 1. FC Nürnberg. Wir sprachen mit S04-Idol Olaf Thon vor dem Spiel gegen den FCN.

Am Samstagabend (13. April, 20.30 Uhr) spielt der FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg ums Überleben in der 2. Bundesliga.

Viereinhalb Stunden zuvor treten die Traditionsmannschaften der beiden Altmeister in der traditionsreichen Glückauf-Kampfbahn gegeneinander an. Das Spiel wird um 16.00 Uhr angepfiffen und ist Teil des Aufwärmprogramms für die Fans der beiden befreundeten Vereine.

Bereits am Freitagabend steht für jeweils 75 Fans der Königsblauen und der "Clubberer" um 19.04 Uhr ein Kneipenquiz in der Schalker Arena an. Am Samstag geht es dann in der Glückauf-Kampfbahn weiter.

Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm tritt um 14.30 Uhr eine Gelsenkirchener Stadtauswahl gegen eine Nürnberger Stadtauswahl an. Um 16 Uhr spielen dann die Traditionsmannschaften der beiden Vereine gegeneinander. Und um 17.30 Uhr findet noch ein Inklusionsfreundschaftsspiel statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Das größte Interesse der Fans beider Vereine dürfte das Spiel der beiden Traditionsmannschaften auf sich ziehen. Inzwischen stehen auch die Kader der beiden Teams fest. Das verriet Olaf Thon. "Der 1. FC Nürnberg hat uns beim Hinspiel auch mit einem tollen Rahmenprogramm begrüßt. Das möchten wir den Anhängern nun auch bieten", sagt der Eurofighter von 1997.

Und der langjährige S04-Kapitän und Weltmeister von 1990 wird zu diesem besonderen Duell auch noch einmal selbst die Fußballschuhe anziehen. "Ich werde dabei sein und, wenn ich so lange durchhalte, eine Halbzeit spielen", versprach Thon.

Und der Abteilungsleiter der Schalker Traditionsmannschaft hat sich namhafte Verstärkung an Land gezogen. So werden unter anderem sein Eurofighter-Kollege Martin Max und die Altstars Matthias Herget und Thomas Kruse für die Knappen am Ball sein. Herget ist bereits 68 Jahre alt und der älteste Spieler im Kader.

Aber auch beim "Club" sind tolle Namen dabei. So spielen die FCN-Legenden Thomas Ziemer, Christian Eigler und Jörg Dittwar für die Noris-Städter.

Die Kader des FC Schalke 04 und vom 1. FC Nürnberg

Schalke 04: Christof Osigus, Stefan Thiel, Evans Ankomah-Kissi, Christopher Fichtel, Matthias Herget, Thomas Kruse, Ralf Schulz, Simon Talarek, Stephan Nachtigall, Michael Ohnesorge, Olaf Thon, Kamil Waldoch, Benjamin Wingerter, Kenan Doric, Reiner Edelmann, Martin Kerwer, Martin Max, René Lewejohann, Miguel Pereira, Cihan Yilmaz. Trainer: Rüdiger Abramczik und Klaus Fichtel

1. FC Nürnberg: Tobias Fuchs, Lars Müller, Jörg Dittwar, Carlo Werner, Philipp Wollscheid, Thomas Richter, Timo Rost, Ralf Keidel, Stephan Giesbert, Thomas Ziemer, Christian Eigler, Reiner Nusselt, Werner Krutsch, Bernd Müller, Carol Baumann, Jörg Burkhardt, Christian Vitzethum, Udo Brehm und Halil Agirdogan.