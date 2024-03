Der ehemalige Bundesliga-Profi Daniel Caligiuri läuft nun in der Oberliga auf. An seine Ex-Klubs wie Schalke und Wolfsburg hat er gute Erinnerungen.

Es war eine der eher lustigen Randnotizen am Deadline Day am 1. Februar dieses Jahres. Daniel Caligiuri, ehemaliger Profi beim FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, SC Freiburg und FC Augsburg, schloss sich nach einem halben Jahr ohne Verein dem FC 08 Villingen in der Oberliga Baden-Württemberg an. Der 36-Jährige kehrte in seinen Heimatort zurück.

Ein Karriereende sei keine Option für ihn gewesen, sagt Caligiuri im Interview mit dem Portal 'fussball.de': "Dafür fühle ich mich noch zu gut und zu fit. Das möchte ich auch noch auf dem Platz beweisen, jetzt eben in der Oberliga.“ Bislang kam er in drei Spielen über 90 Minuten zum Einsatz und bereitete ein Tor vor.

Ganz ohne Ambitionen geht Caligiuri nicht an die wohl letzte Station in seiner Spieler-Karriere. Der Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist noch in greifbarer Nähe – der FC 08 Villingen steht derzeit auf dem zweiten Platz – und auch ein Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals ist noch möglich. „Es wäre für mich schon speziell, im DFB-Pokal mal nicht der vermeintlich Große, sondern der Kleine zu sein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer sich die Profiklubs oft gegen Amateurteams tun.“

Sollte der Einzug gelingen, könnte die Losfee für ein besonderes Wiedersehen sorgen. Schon zweimal hieß der Gegner des aktuellen Oberligisten da FC Schalke 04. 2016 und 2021 trafen die beiden Vereine aufeinander. Die Königsblauen setzten sich jeweils mit 4:1 durch. „Das wäre natürlich sehr schön, zumal zumindest im Staff noch einige alte Bekannte bei Schalke 04 dabei sind“, sagt Caligiuri. Einen bestimmten Wunsch für ein Erstrunden-Los habe er aber nicht. Erst einmal müsse der Einzug in die erste Runde überhaupt erreicht werden.

"Gänsehaut pur"

Die Erinnerungen auf seine Zeit in Schalke haben dennoch einen besonderen Platz in seinem Herzen. Wie auch der Gewinn des DFB-Pokals mit dem VfL Wolfsburg. „Das war Gänsehaut pur“, sagt Caligiuri. „Gleiches gilt für die Spiele in der Champions League oder Derbys mit Schalke 04 gegen den BVB, zumal ich dort beim 4:4 und beim 4:2 in Dortmund auch jeweils Torschütze war.“

Diese Zeiten gehören mittlerweile aber der Vergangenheit an. Die Gegenwart ist aber nicht minder wichtig. Gegen den FV Ravensburg will der FC 08 Villingen am kommenden Samstag gemeinsam mit Caligiuri den nächsten Schritt in Richtung eines möglichen Aufstiegs machen.