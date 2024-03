Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die U23-Mannschaft wieder ins Leben gerufen und geht mit der Reserve zur Saison 2024/2025 an den Start. Das Trainerteam steht.

Zum Ende der letzten Saison beendete Daniel Gordon seine aktive Karriere, nun hilft die KSC-Legende - Gordon bestritt 278 Pflichtspiele für die Badener - jungen Spielern beim Sprung in den Profifußball.

Bereits zum Ende seiner Profi-Laufbahn sammelte der gebürtige Dortmunder Erfahrungen als Trainer im Jugendfußball. Im Anschluss an sein Karriereende stieg der einstige Innenverteidiger als Co-Trainer bei der U16 des KSC von Alexander Wähling ein. Jetzt geht der 39-Jährige den nächsten Schritt.

In der neu geschaffenen U23, die in der Serie 2024/2025 in der Verbandsliga an den Start gehen wird, unterstützt der ehemalige RWO-Spieler Gordon den erfahrenen Chefcoach Dietmar Blicker (53) im Trainerteam. Zudem wird Gordon als Individualtrainer junge Spieler entwickeln und fördern.

Gordon ist eingegliedert in das Team um Sirus Motekallemi und somit eine wichtige Schnittstelle für die Entwicklung der Spieler. Motekallemi ist neben seiner Arbeit als zweiter Co-Trainer der Profis hauptverantwortlich für die Koordination und Durchführung von Trainings- und Fördermaßnahmen für die KSC-Talente und Jungprofis.

Daniel Gordon in Zahlen Karlsruher SC: 278 Spiele, 23 Tore, 11 Vorlagen Borussia Dortmund: 9 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Borussia Dortmund II: 69 Spiele, 12 Tore, 3 Vorlagen VfL Bochum II: 63 Spiele, 6 Tore, keine Vorlage Rot-Weiß Oberhausen: 51 Spiele, 7 Tore, eine Vorlage Rot-Weiß Oberhausen II: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage SV Sandhausen: 26 Spiele, ein Tor, keine Vorlage FSV Frankfurt: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage FSV Frankfurt II: 10 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und möchte meine Erfahrung und mein Wissen, welches ich als Profi über die Jahre gesammelt habe, gerne weitergeben. Für mich geht es darum, die individuelle Qualität der jungen Spieler nach oben zu schrauben und die vielen Talente beim KSC an die erste Elf heranzuführen", sagt Gordon der auch im Ruhrgebiet seine Spuren hinterlassen hat.

Der ehemalige Abwehrspieler absolvierte 78 Spiele (69 Partien für die U23, neun Begegnungen für die Profis) für Borussia Dortmund und lief auch 51 Mal für Rot-Weiß Oberhausen auf. Auch für die Zweitvertretung des VfL Bochum war Gordon 63 Mal aktiv.

Edmund Becker, Chef des Karlsruher Nachwuchsleistungszentrums sagt: "Was uns richtig imponiert hat, war die Art und Weise, wie sich Daniel nach seiner Profikarriere in die Akademie integriert hat. Ich bin sehr froh darüber, dass er seine langjährige Erfahrung als Profi bei der Arbeit mit den jungen Spielern weitergeben kann. Daniel verkörperte in seiner Karriere Eigenschaften, die auch heute noch für junge Spieler von elementarer Bedeutung sind, um ihr Ziel Profifußball zu erreichen."