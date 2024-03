Schalke: Trainer muss S04-Fans schon wieder um Entschuldigung bitten

Und täglich grüßt das Murmeltier. Schalke 04 hat erneut in der Fremde versagt, die Abstiegsplätze kommen bedrohlich nah.

Die eklatante Auswärtsschwäche lässt den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga immer weiter nach unten schauen. Da die Keller-Konkurrenz am Wochenende eifrig punktete, ist der Relegationsplatz nur noch zwei Zähler, der direkte Abstiegsplatz drei Punkte entfernt.

Nach dem 2:5 bei Hertha BSC, es war die vierte Pleite in der Fremde in Serie, hatte es auch S04-Trainer Karel Geraerts die Laune verhagelt.

Sein ernüchterndes Fazit: "Von uns war es auswärts erneut kein gutes Spiel. Das darf uns nicht passieren. Damit meine ich nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Leistung der Mannschaft. Der Berliner Sieg ist absolut verdient. Die erste Halbzeit war wild mit vielen Abschlüssen auf beiden Seiten und insgesamt fünf Toren. Beide Mannschaften haben defensiv nicht gut gearbeitet. In der zweiten Halbzeit haben wir weiter unzureichend verteidigt. Und dann ist es schwierig zu gewinnen gegen einen Gegner wie Hertha BSC, der jeden Fehler ausnutzt."

Und das vor 20.000 mitgereisten Schalke-Anhängern, die nicht zum ersten Mal ein Sorry von Geraerts nach unterirdischen Auswärts-Darbietungen zu hören bekamen. "Ich möchte alle Schalke-Fans um Entschuldigung bitten für diesen Auftritt. Sie sind wieder mehrere hundert Kilometer gereist, um uns zu unterstützen. Ich kann verstehen, dass sie sehr enttäuscht sind."





Ganz anders war die Gemütslage bei seinem gegenüber. Pal Dardai konnte sich einen Seitenhieb gegen seine Abwehr aber nicht verkneifen: "Wir wissen, dass wir mindestens drei Tore schießen müssen, um zu gewinnen. Diesmal waren es sogar fünf. Über die zwei Gegentreffer möchte ich nicht sprechen. Das verfolgt uns schon die gesamte Saison. In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut verteidigt. In der Pause habe ich meinen Spielern noch einmal gesagt, dass sie vorwärts verteidigen sollen – wie wir es in der Woche trainiert haben. In der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass wir eine sehr gute Umschaltmannschaft sind. Wir waren sehr strukturiert, auch im Kurzpassspiel. Ich möchte meiner gesamten Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Sie hat den Fans ein tolles Spiel gezeigt."