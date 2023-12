Die A42 ist gesperrt, das hatte massive Auswirkungen auf die Spiele von Schalke und Rot-Weiss Essen. Greuther Fürth erlebte ein Fiasko.

Fans des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen, die mit dem Auto zu den Heimspielen fahren, brauchten am Freitagabend viel Geduld. Die Königsblauen trafen in der 2. Bundesliga ab 18:30 Uhr in der Veltins Arena auf Greuther Fürth. Mit einem 2:2 trennten sich beide Teams. Nur eine halbe Stunde später empfing Rot-Weiss Essen den VfB Lübeck im heimischen Stadion (2:2).

Schon seit Tagen herrschte in der Umgebung der beiden Revierklubs ein riesiges Verkehrschaos. Dieses setzte sich am Freitagnachmittag wie befürchtet fort - auch aufgrund zahlreicher Fußballfans, die sich mit ihren Autos auf den Weg zu den Spielen ihrer Klubs machten.

Der Mannschaftsbus der SpVgg Greuther Fürth brauchte am Spieltag zwei Stunden für den Weg vom Hotel in Essen in die Veltins-Arena. Das berichtete Sky-Reporter Dirk große Schlarmann. Auf den Straßen im Revier ist das Chaos ausgebrochen. Denn seit der Nacht auf Montag ist die Autobahn 42 voll gesperrt, weil an der über 50 Jahre alten Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal wichtige Arbeiten anstehen. Das Ende ist nicht absehbar, da bei der Untersuchung weitere Probleme festgestellt wurden.

Die Arbeiten an der maroden Autobahnbrücke über dem Rhein-Herne-Kanal und damit die Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle Bottrop-Süd und dem Autobahnkreuz Essen-Nord könnten sich noch über Monate hinziehen. Eine Vollblamage für die Planer, die nun die Autofahrer ausbaden müssen. Die Vollsperrung sollte ursprünglich am Samstagabend (16.12.) gegen 20 Uhr beendet werden.





Die Sperrung führte auch am Freitag zu langen Staus. Rund anderthalb Stunden vor dem Schalke-Spiel ging auf den Straßen nichts mehr. Auf der gesperrten A42 meldete der ADAC in Richtung Dortmund ab dem Kreuz Oberhausen sieben Kilometer Stau. Auch die Ausweichstrecken in Essen und Bottrop waren wie erwartet voll. Auf der A40 aus Dortmund in Richtung Duisburg mussten Autofahrer mit einem Zeitverlust von 45 Minuten rechnen. Dort staute es sich zwischen Gelsenkirchen-Süd und Essen Frohnhausen auf rund zehn Kilometern. Schlecht sah es auch auf der A2 aus. Dort staute es sich schon an der Ausfahrt in Gelsenkirchen-Buer. Die Empfehlung der Polizei Gelsenkirchen lautete: Bis zur Ausfahrt 7 in Herten fahren. Das spare Zeit und Nerven.

Deshalb warnte Rot-Weiss Essen auf seiner Homepage in dieser Woche vor den längeren Anfahrten. Auch Schalke 04 empfahl seinen Anhängern „dringend eine frühzeitige Anreise zum Spiel“, hieß es in einer Mitteilung.

Wegen der Vollsperrung war mit einer Überlastung der Alternativrouten der Autobahnen A2 und A40 zu rechnen. Zudem wird die A42 von Freitag (15.12.) ab 21 bzw. 22 Uhr bis Dienstag (19.12.) um 5 Uhr zwischen Herne-Baukau und Herne-Crange in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Aufgrund des Schalke-Spiels erfolgte die Sperrung der A42 in Fahrtrichtung Dortmund erst ab 22 Uhr, so dass der Abreiseverkehr von der Sperrung nicht betroffen war.