SV Elversberg: Nach Ende der Serie - Gastspiel auf Schalke "etwas Besonderes"

Nach sieben Spielen endete die Serie von ungeschlagenen Partien für die SV Elversberg gegen den FC St. Pauli. Jetzt geht es zum FC Schalke 04.

Vor der Fahrt zum FC Schalke 04 dreht es sich bei den Gästen immer um ein Thema: Die Stimmung in der Arena, die die Anhänger der Königsblauen Woche für Woche entfachen.

Auch für die SV Elversberg wird das Gastspiel auf Schalke an diesem Freitag (10. November, 18.30 Uhr) ein ganz spezielles. „Es ist von Woche zu Woche so, dass wir tolle Spiele haben. Jetzt vor 60.000 Leuten auf Schalke spielen zu dürfen, ist für jeden einzelnen sicherlich etwas Besonderes“, freut sich auch SVE-Trainer Horst Steffen auf das Auswärtsspiel.

Entsprechend motiviert sind auch die Spieler, sich vor dem 13. Spieltag einen Platz in der Mannschaft zu ergattern. Steffen: „Wir freuen uns darauf. Die Jungs waren in der Woche sehr konzentriert und fokussiert; jeder will zeigen, dass er da gerne dabei sein möchte.“ Nicht dabei sein können Marcel Correia und Wahid Faghir, ansonsten kann Steffen über den gesamten Kader verfügen.

Bei den Schalkern kehrten Simon Terodde und Ralf Fährmann auf den Trainingsplatz zurück. Auch die Ergebnisse der Schalker stimmten zuletzt. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die an sich schon personell gut besetzt ist, und die jetzt auch in die Spur findet“, ist auch Steffen gewarnt vor den Knappen, die den dritten Erfolg in Serie anpeilen. „Zwei Siege in Folge bringen sicherlich noch mal mehr Selbstbewusstsein“.

Der Trainer kann von Woche zu Woche immer mehr Inhalte in das Team reinbringen. Und gerade zuhause werden sie jetzt sehr motiviert sein. Horst Steffen

Auch die Arbeit von Trainerkollege Karel Geraerts trage auf Schalke immer mehr Früchte, meint Steffen: „Der Trainer kann von Woche zu Woche immer mehr Inhalte in das Team reinbringen. Und gerade zuhause werden sie jetzt sehr motiviert sein. Ich erwarte eine gute Schalker Mannschaft, gegen die wir dagegenhalten und uns zeigen wollen.“

Nach einem Fehlstart mit einem Punkt aus den ersten vier Spielen fing sich der Aufsteiger und startete nach dem 0:5 gegen Fortuna Düsseldorf (4. Spieltag) einen Lauf. Im September und Oktober hat die SV Elversberg kein Spiel verloren, zuletzt setzte es zuhause gegen den FC St. Pauli (0:2) dann nach sieben ungeschlagenen Partien die vierte Niederlage der laufenden Saison.