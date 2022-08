Fortuna Düsseldorf: Bekannter Ex-Spieler in den Aufsichtsrat gewählt

Fortuna Düsseldorf kann ein neues Gesicht im Aufsichtsrat begrüßen. Zwischen 2013 und 2020 absolvierte er 141 Pflichtspiele für den Zweitligisten.

Fortuna Düsseldorf hat ein neues Mitglied im Aufsichtsrat: Es ist niemand geringeres als der ehemalige Schlussmann der Landeshauptstädter, Michael Rensing. Er wurde am Montagabend in der Sitzung des Sportausschusses von den Abteilungsleitern in den Aufsichtsrat gewählt. Er übernimmt den Posten des 74-jährigen Dieter vom Dorff, der als Leiter der Handballabteilung zuletzt den vom Sportausschuss bestellten Platz im Aufsichtsrat innehatte und sein Amt nach mehr als 17 Jahren niedergelegt hatte.

„Die Fortuna, der gesamte Verein und die Fans sind mir in meiner aktiven Zeit sehr ans Herz gewachsen und nun kann ich etwas zurückgeben“, sagt der Ex-Keeper, der in seiner Karriere beim FC Bayern München als Nachfolger von Oliver Kahn als Nummer eins im Tor stand und zudem noch für den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen spielte. „Ich freue mich sehr, nach sieben wundervollen und emotionalen Jahren auf dem Platz, jetzt wieder zurück bei meiner Fortuna zu sein. Mich erwartet in meiner neuen Funktion eine spannende und interessante Aufgabe.“

Rensing übernimmt zudem die Rolle des ehrenamtlichen Jugendleiters. Zuvor hat Michael Brechter diese Rolle bekleidet, der dem Verein als Teil der Marketingabteilung erhalten bleibt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding sagt über den Neuzugang im Gremium: „Durch die Wahl des Sportausschusses bekommen wir mit Michael Rensing einen ehemaligen Bundesliga-Profi als neues Mitglied hinzu, der über die Jahre zu einem echten Fortunen geworden ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Der Aufsichtsrat der Fortuna setzt sich nun wie folgt zusammen: Dirk Böcker, Björn Borgerding, Sebastian Fuchs, Tim Greiner Mai, Prof. Dr. Horst Peters (alle gewählt), Peter Frymuth, Lutz Granderath, Martina Voss-Tecklenburg (alle vom Wahlausschuss bestellt) und Michael Rensing (vom Sportausschuss bestellt).