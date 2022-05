SC Paderborn: 187-maliger Zweitliga-Stürmer hat unterschrieben

Der SC Paderborn hat sich mit einem erfahrenen Zweitliga-Stürmer für die kommende Saison verstärkt. Er kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Der 29-jährige Angreifer Robert Leipertz wechselt innerhalb der 2. Bundesliga vom 1. FC Heidenheim ablösefrei zum SC Paderborn. An Pader unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

Leipertz stammt aus dem Nachwuchsbereich von Alemannia Aachen, von wo aus er im Sommer 2013 zum FC Schalke 04 wechselte. Von 2014 spielte er zunächst zwei Jahre in Heidenheim und dann drei Jahre beim FC Ingolstadt, ehe er 2019 nach Heidenheim zurückkehrte. Der Linksfuß bringt die Erfahrung von 187 Spielen in der 2. Bundesliga, in denen er 40 Tore erzielte und weitere 27 Treffer vorbereitete, mit nach Paderborn.

Robert Leipertz - Karriere in Zahlen: 1. FC Heidenheim: 165 Spiele, 37 Tore, 26 Vorlagen FC Ingolstadt: 42 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen FC Schalke 04 II: 35 Spiele, 20 Tore, 7 Vorlagen Alemannia Aachen: 19 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage

"Neben seiner Erfahrung verfügt Robert über den Vorzug, dass er in der Offensive flexibel eingesetzt werden kann. Auch in der laufenden Saison hat er seine Qualitäten als Vollstrecker und Vorbereiter unter Beweis gestellt. Mit seinen Fähigkeiten ist er für unseren Kader in den kommenden Spielzeiten sehr wertvoll", begrüßt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Spieler an der Pader.