Schalke: Ex-Vorstand Jobst mit einem neuen Job

Alexander Jobst hat den FC Schalke 04 nach zehn Jahren im vergangenen Sommer verlassen. Nun wird sich Jobst einer neuen Aufgabe widmen. Ebenfalls in der 2. Bundesliga.

Zehn Jahre führte Alexander Jobst beim FC Schalke 04 eine wichtige Position im Vorstand aus. Er war von Juli 2011 bis zum 30. Juni 2021 Marketing-Vorstand bei S04. Nach seinem Aus auf Schalke ist der 48-jährige Jobst, der gebürtig aus Fulda stammt, ohne Beschäftigung.

Das wird sich nun ändern. Wie die "Bild"-Zeitung und auch "Sky" berichten, ist sich Jobst mit Fortuna Düsseldorf einig. Er soll beim Klub aus der NRW-Landeshauptstadt Thomas Röttgermann ersetzen. Der 61-Jährige will als Vorstandsvorsitzender der Fortuna sein Amt im April 2022 niederlegen. Noch am Dienstag soll Jobst, laut "Bild", offiziell in Düsseldorf vorgestellt werden.