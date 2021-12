Die DFL (Deutsche Fußball Liga) hat am Freitag die Spieltage 22 bis 27 der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der FC Schalke 04 spielt einmal freitags dreimal samstags und zweimal sonntags.

Der FC Schalke 04 muss am 22. Spieltag an einem Sonntag, dem 13. Februar 2022 um 13.30 Uhr, bei Fortuna Düsseldorf ran. Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 22 bis 27 durch die DFL.

In der Woche darauf spielen die Königsblauen an einem Freitag zu Hause gegen Verfolger Paderborn (18. Februar, 18.30 Uhr). Die darauffolgenden Partien beim Karlsruher SC und zu Hause gegen Hansa Rostock finden jeweils samstags (13.30 Uhr) statt. Das Auswärtsspiel gegen den FC Ingolstadt am 13. März ist ein Sonntagsspiel (13.30 Uhr). Am 27. Spieltag ist Hannover 96 an einem Samstag (19. März, 13.30 Uhr) zu Gast.

Die Ansetzungen der 2. Bundesliga im Überblick

22. Spieltag

Freitag, 11. Februar 2022:

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel (18.30)

Hansa Rostock - Werder Bremen (18.30)

Samstag, 12. Februar 2022:

Hamburger SV - 1. FC Heidenheim (13.30)

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg (13.30)

SC Paderborn - Dynamo Dresden (13.30)

Jahn Regensburg - FC St. Pauli (20.30)

Sonntag, 13. Februar 2022:

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 (13.30)

Hannover 96 - Darmstadt 98 (13.30)

FC Ingolstadt - SV Sandhausen (13.30)

23. Spieltag

Freitag, 18. Februar 2022:

Schalke 04 - SC Paderborn (18.30)

Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim (18.30)

Samstag, 19. Februar 2022:

Werder Bremen - FC Ingolstadt (13.30)

Holstein Kiel - Karlsruher SC (13.30)

SV Sandhausen - Hamburger SV (13.30)

1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg (20.30)

Sonntag, 20. Februar 2022:

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue (13.30)

Darmstadt 98 - Hansa Rostock (13.30)

FC St. Pauli - Hannover 96 (13.30)

24. Spieltag

Freitag, 25. Februar 2022:

SC Paderborn - Erzgebirge Aue (18.30)

Hannover 96 - Holstein Kiel (18.30)

Samstag, 26. Februar 2022:

Karlsruher SC - Schalke 04 (13.30)

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg (13.30)

FC Ingolstadt - FC St. Pauli (13.30)

Dynamo Dresden - Darmstadt 98 (20.30)

Sonntag, 27. Februar 2022:

Hamburger SV - Werder Bremen (13.30)

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen (13.30)

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf (13.30)

25. Spieltag

Freitag, 4. März 2022:

Holstein Kiel - SC Paderborn (18.30)

Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim (18.30)

Samstag, 5. März 2022:

Schalke 04 - Hansa Rostock (13.30)

FC St. Pauli - Karlsruher SC (13.30)

SV Sandhausen - Hannover 96 (13.30)

1. FC Nürnberg - Hamburger SV (20.30)

Sonntag, 6. März 2022:

Werder Bremen - Dynamo Dresden (13.30)

Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt (13.30)

Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg (13.30)

26. Spieltag

Freitag, 11. März 2022:

Darmstadt 98 - SV Sandhausen (18.30)

Hansa Rostock - Holstein Kiel (18.30)

Samstag, 12. März 2022:

Hamburger SV - Erzgebirge Aue (13.30)

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf (13.30)

Dynamo Dresden - FC St. Pauli (13.30)

1. FC Heidenheim - Werder Bremen (20.30)

Sonntag, 13. März 2022:

Karlsruher SC - Jahn Regensburg (13.30)

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg (13.30)

FC Ingolstadt - Schalke 04 (13.30)

27. Spieltag

Freitag, 18. März 2022:

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim (18.30)

Erzgebirge Aue - Karlsruher SC (18.30)

Samstag, 19. März 2022:

Schalke 04 - Hannover 96 (13.30)

Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV (13.30)

SV Sandhausen - Hansa Rostock (13.30)

Werder Bremen - Darmstadt 98 (20.30)

Sonntag, 20. März 2022:

Holstein Kiel - FC Ingolstadt (13.30)

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden (13.30)

Jahn Regensburg - SC Paderborn (13.30)