DFB-Pokal: Ex-MSV-Coach Lieberknecht mit Fehlstart in Darmstadt

Trainer Torsten Lieberknecht bleibt trotz Pokal-Aus und Fehlstart bei Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 optimistisch.

„Ich bin massiv stolz auf die Mannschaft, die heute richtig großes Herz gezeigt hat und mit all den Herausforderungen fantastisch umgegangen ist. Trotz der Niederlagen entsteht ein sensationeller Spirit in unserer Mannschaft“, sagte der Chefcoach am späten Freitagabend nach der 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen beim TSV 1860 München. Zuvor hatte es beim 1:1 (1:1, 0:0) nach 120 Minuten keinen Sieger zwischen Zweit- und Drittligist gegeben.

Die Hessen, die in der Anfangsphase der Spielzeit massiv von Corona-Fällen und Quarantäne-Maßnahmen betroffen sind, haben damit in der Liga null Punkte und null Tore und sind dazu bereits in der ersten Hauptrunde des Pokals ausgeschieden. „Kurz vor Schluss der Verlängerung haben wir dann nochmal ein richtig großes Brett. Wenn du danach im Elfmeterschießen verlierst, tut das natürlich wahnsinnig weh“, sagte Lieberknecht.

Der Treffer von Luca Pfeiffer (80. Minute), der die Führung der „Löwen“ von Phillipp Steinhart (75.) ausglich, reichte den Lilien nicht. „Ich hätte mein Tor gerne gegen ein Weiterkommen getauscht. Das Ausscheiden ist bitter und auch wirklich unglücklich“, sagte Pfeiffer.