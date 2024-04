Er hat zwar in dieser Saison nur vier Tore erzielt. Doch das langte, um einen langfristigen Vertrag bei einem Fußball-Bundesligisten zu unterschreiben.

Fynn Lakenmacher hat die Verantwortlichen des TSV 1860 München informiert, dass er das ihm unterbreitete Vertragsangebot nicht annimmt und die Münchner Löwen zum Saisonende verlassen wird.

In der neuen Saison wird Lakenmacher für das aktuelle Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 auflaufen. In Darmstadt erhält der Noch-Löwe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Der 23-jährige Mittelstürmer war im Sommer 2022 vom TSV Havelse zu den Löwen gewechselt und konnte in bislang 65 Einsätzen in der 3. Liga zwölf Tore erzielen. Alle diese Treffer erzielte er im Stadion an der Grünwalder Straße. In der laufenden Serie kommt Lackenmacher in 30 Drittliga-Einsätzen auf vier Treffer, im Bayern-Pokal konnte er in vier Partien drei weitere Tore erzielen.

"Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv um Fynn bemüht und ihm ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt. Dass sich Fynn für das Angebot aus Darmstadt entschieden hat, bedauern wir. Dennoch ist ein Wechsel eines Spielers in eine höhere Liga auch eine Auszeichnung für die Arbeit beim TSV 1860 München. Wir wünschen Fynn für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg", sagt 1860-Sportchef Dr. Christian Werner.

Fynn Lakenmacher wurde bei Hannover 96 sowie dem TSV Havelse ausgebildet, für den er auch insgesamt drei Jahre im Herren-Bereich auflief. 2022 wechselte er zum TSV 1860 München, bei dem er sich auf Anhieb zum Stammspieler etablieren konnte. Für Havelse und den TSV 1860 absolvierte Lakenmacher insgesamt 101 Drittliga-Spiele (17 Tore und 6 Assists), für beide Klubs lief der aus dem nordrhein-westfälischen Lübbecke stammende Profi zudem bereits im DFB-Pokal auf.

"Die Zeit beim TSV 1860 München hatte Höhen und Tiefen“, sagt Fynn Lakenmacher. "Unter der neuen sportlichen Leitung habe ich wieder das Vertrauen in mich gespürt und mehr Spielzeit erhalten. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohlgefühlt habe. Für mich persönlich ist der Wechsel ein Aufstieg und eine neue Herausforderung. Ich wünsche den Löwen nur das Beste und dass sie den Aufstieg so bald wie möglich schaffen. Aktuell konzentriere ich mich darauf, bei 1860 weiter Vollgas zu geben, ab Sommer freue ich mich dann aber auf die spannende Herausforderung in einer für mich neuen Liga."

Torsten Lieberknecht, Trainer der Darmstädter, freut sich auf seinen neuen Angreifer: "Fynn ist ein für sein Team hart arbeitender, physisch sehr präsenter und entwicklungsfähiger Stürmer. In den persönlichen Gesprächen hat er zudem einen total aufgeräumten und wissbegierigen Eindruck gemacht. Wir hoffen, dass er sich schnell an die höhere Spielklasse gewöhnt und dadurch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht."