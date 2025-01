An diesem Ort absolviert der VfL Bochum sein Sommer-Trainingslager

Der VfL Bochum hat eine neue Partnerschaft mit einem Tourismusverband geschlossen. Die Einzelheiten.

Planungssicherheit hat der VfL Bochum für den kommenden Sommer noch nicht. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) kann die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking weiter daran arbeiten, dass der VfL für mindestens eine weitere Saison erstklassig bleibt. Von der Ligazugehörigkeit wird im Sommer vieles abhängen: etwa die Zukunft zahlreicher Spieler und des Trainers.

In einer Hinsicht herrscht aber bereits Gewissheit: Die Bochumer haben eine neue Partnerschaft mit einem Tourismusverband geschlossen, womit klar ist, wo sie ihr Trainingslager in der Vorbereitung auf die neue Saison bestreiten werden.

Es geht nach Scheffau in Tirol. Dass die Bochumer in die österreichische Gemeinde reisen, ist Teil der Partnerschaft mit Tourismusverband "Wilder Kaiser".

Unklar ist noch der Zeitpunkt der Vorbereitungsreise. "Der genaue Zeitraum des Trainingslagers sowie die Buchungsmodalitäten werden zeitnah über die VfL-Kanäle kommuniziert." Zudem seien Aktionen und Vergünstigungen für die Fangemeinde geplant. Die Region ist unter anderem bekannt durch die TV-Serie "Der Bergdoktor". Denkbar ist, dass der VfL den Zeitpunkt noch einmal anpasst. Die Bundesliga-Saison startet am 22. August, in der 3. Liga geht es bereits drei Wochen eher los.

"Wir sind sehr glücklich darüber, unsere Sommervorbereitung in dieser wunderschönen Region unter besten Bedingungen abhalten zu können und werden die Partnerschaft auf verschiedenen Ebenen mit Leben füllen", sagt VfL-Geschäftsführer Kaenzig.

Marcus Sappl vom Tourismusverband erklärt: "Die Kooperation mit dem VfL Bochum ist ein wichtiger Schritt, um die Verbindung zwischen Spitzensport und regionalem Tourismus zu vertiefen. Wir freuen uns, den Verein, treue Fans und Interessierte in unserer Region willkommen zu heißen."

In den vergangenen vier Jahren hielt der VfL seine Trainingscamps in der Region Bruneck in Südtirol ab. Ende des Jahres kündigte der VfL den Vertrag mit dem dortigen Partner. Jetzt haben die Fans Gewissheit, wohin es im Sommer 2025 geht.