Die Bosse von Borussia Dortmund sollen in Gesprächen mit Niko Kovac als Nachfolger von Nuri Sahin sein. Verteidiger Schlotterbeck fällt nach seiner Notbremse aus.

Die Führungsriege von Borussia Dortmund ist einem Medienbericht zufolge zu einem persönlichen Gespräch mit Trainer-Kandidat Niko Kovac gereist. Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl wollen den Ex-Bayern-Coach in Salzburg überzeugen, die Nachfolge von Nuri Sahin anzutreten, berichteten die „Ruhr Nachrichten“.

Demnach habe der Club bereits in der vergangenen Woche Kontakt mit dem gebürtigen Berliner aufgenommen. Der 53-Jährige habe es aber abgelehnt, eine reine Übergangslösung bis zum Sommer zu sein. Jetzt soll ein Vertrag bis zum Saisonende, der sich im Erfolgsfall verlängert, im Gespräch sein.

Im Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wird Mike Tullberg erneut als Interimstrainer die Borussen betreuen. Der BVB hatte sich am vergangenen Mittwoch von Nuri Sahin getrennt und damit die Konsequenzen aus der Negativserie mit vier Niederlagen seit Jahresbeginn gezogen.

Wer auch immer beim BVB dann auf der Bank sitzen wird, muss die nächsten zwei Bundesligaspiele ohne Nico Schlotterbeck auskommen. Der Verteidiger ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt worden, teilte der DFB mit.

Schlotterbeck war beim 2:2 am vergangenen Samstag gegen den SV Werder Bremen in der 21. Minute des Feldes verwiesen worden, nachdem er Bremens Marco Grüll nur per Notbremse stoppen konnte. Der BVB hat dem Urteil bereits zugestimmt. Dies war bereits der fünfte Platzverweis für die Schwarzgelben - keine andere Mannschaft kassierte in dieser Saison bislang mehr.