Der VfL Bochum ist mit einer 0:3-Niederlage im NRW-Duell bei Borussia Mönchengladbach an die Castroper Straße zurückkehrt. Die Enttäuschung war groß.

Borussia Mönchengladbach 3 und VfL Bochum 0 Tore: sSo lautete das Endergebnis im Samstagabendspiel (25. Januar) der Fußball-Bundesliga.

Auf Seiten der Gladbacher sah man nur glückliche Gesichter. So auch das des Ex-Bochumer Kevin Stöger.

"Wir wollten die Partie unbedingt gewinnen. Das Spiel war auf jeden Fall nicht einfach. Insgesamt war es aber ein souveräner und verdienter Sieg. Bis auf ein paar Standards der Bochumer haben wir nicht viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir teilweise ein bisschen tiefer verteidigt und wollten den Bochumern den Ball überlassen. Nach den Niederlagen zuletzt fühlt sich der Erfolg extrem gut an", meinte der Mittelfeldspieler.

Seine Ex-Kollegen waren derweil überhaupt nicht gut gelaunt. Nach dem starken Comeback gegen RB Leipzig - nach 0:3 zur Halbzeit noch 3:3-Remis geholt - war von der Leistung der Vorwoche beim VfL wenig zu sehen.





"Beim 0:1 kassieren wir viel zu einfach ein Tor nach einer schnell ausgeführten Standardsituation. Das ist zu billig, genauso wie das zweite nach einem schnellen Einwurf. Es hat der letzte Wille gefehlt, unser Tor zu verteidigen. Insgesamt war es heute zu wenig. Wir hatten zu Beginn eine gute Phase, in der wir ein paar Standards herausgeholt und daraus auch zwei gute Chancen gehabt haben. Danach war es nach vorne aber zu wenig, weil wir den Übergang von hinten heraus nicht geschafft und auch keine Tiefe gefunden haben", sagte Anthony Losilla.

Der Kapitän legte dann auch den Finger in die Wunde und wurde deutlich - Losilla: "So wird es dann schwierig, sich Chancen herauszuspielen. Jetzt müssen wir nächste Woche wieder zuhause unser Heim-Gesicht zeigen. Doch es wird am Ende nicht reichen, nur zuhause Punkte zu holen. Wir müssen dringend auswärts anfangen zu punkten. Es war wieder ein Rückschlag, aber wir werden nicht aufgeben. Wir sind immer noch da und müssen weiter an uns arbeiten."