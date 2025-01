Nach der 0:3-Pleite bei Borussia Mönchengladbach sprach Philipp Hofmann, Stürmer des VfL Bochum, Klartext.

Im Ruhrstadion durchaus hui, auswärts aber nur pfui: Das passt beim VfL Bochum in der Saison 2024/2025 wie di Faust aufs Auge. Gerade einen Sieg feierte der VfL Bochum in zehn Spielen in der Fremde. Und: Der Dreier resultiert nicht vom grünen Rasen, sondern vom grünen Tisch - dem 2:0-Sportgericht-Urteil bei Union Berlin.

In gleich neun Begegnungen hätte man sich die Fahrtkosten sparen können. Alle neun Partien wurden verloren. Das jüngste Spiel ging mit 0:3 bei Borussia Mönchengladbach in die Hose.

"Es ist extrem ärgerlich. Wir haben am Anfang einige gute Situationen nach Ecken. Wenn da etwas reinfällt, dann läuft das anders. Aber das haben wir nicht geschafft. Dann waren wir bei einigen Situationen unaufmerksam. Die Gegentore dürfen so nicht passieren. So kannst du hier in Mönchengladbach nicht bestehen. So etwas bestraft Gladbach", analysierte Philipp Hofmann bei "Sky".

Der Bochumer Angreifer ging auch auf die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ein. Der Hofmann-Klartext klang so: "Der Faktor Mentalität ist bei uns natürlich enorm groß. Wir können aber nicht immer nur auf die Heimspiele hoffen. Wir müssen auch in der Fremde mutig und offensiv spielen. Sonst wird es schwer. Nur durch die Heimspiele bleiben wir nicht in der Liga. Das hier in Mönchengladbach ist ärgerlich. Aber es nutzt ja nichts: wir machen weiter!"

Gut, dass am nächsten Samstag - 1. Februar, 15.30 Uhr - wieder ein Heimspiel an der Castroper Straße ansteht. Dann kommt der SC Freiburg.





Die noch ausstehenden Heimspiele des VfL Bochum im Überblick: SC Freiburg, Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, FC Augsburg, 1. FC Union Berlin, FSV Mainz 05

Die noch ausstehenden Auswärtsspiele des VfL Bochum im Überblick: Holstein Kiel, VfL Wolfsburg, FC Bayern München, Bayer Leverkusen, SV Werder Bremen, 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli