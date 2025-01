Der Rasen im Vonovia Ruhrstadion wird wieder einmal ausgetauscht. Dass das nach dem Spiel gegen Leipzig passiert, hat einen einfachen Grund.

Spitzenteams in der Bundesliga wird gerne nachgesagt, dass sie, um ihren Spitzenfußball zeigen zu können, gerne auch ein Spitzengeläuf benötigen. Der Rasen im Vonovia Ruhrstadion erfüllte zuletzt vor allem aus witterungstechnischen Gründen nicht mehr ganz die Anforderungen, ein Spitzengeläuf zu sein, auf dem der Ball gut laufen kann. Nun wird er ausgetauscht. Dass das erst nach dem Spiel gegen das Spitzenteam RB Leipzig passiert, hat einen einfachen Grund.

Es ist ein kurzer Weg zum Gedanken, der VfL Bochum hätte absichtlich mit dem Austausch des Rasens bis nach dem Leipzig-Spiel gewartet, um das Kombinationsspiel des Champions-League-Teams zu erschweren. Das klappte zum einen nicht. Leipzig dominierte zunächst das Spiel, führte nach 21 Minuten auf dem in der Tat angegriffenen Untergrund mit 3:0.

Zum anderen wird ein Austausch des Rasens immer lange im Voraus geplant und was noch viel wichtiger ist: so ein Austausch ist immer auch abhängig vom Wetter. Schließlich muss der Rasen anwachsen. Der knackige Winter führte zudem erst dazu, dass der Rasen bereits jetzt ausgetauscht werden musste.

Darüber hinaus gibt es keinen Richtwert für die Häufigkeit des Austausches. Im besten Fall hält so ein Rasen eine gesamte Saison. Schließlich kostet so ein Austausch immer um die 140.000 Euro.

Zuletzt war der Rasen im Vonovia Ruhrstadion nach der vergangenen Saison ausgetauscht worden. Der Grund waren die Konzerte von Herbert Grönemeyer. Dafür war der Rasen nach nur sieben Heimspiele wieder entfernt worden.

Zum 40-jährigen Jubiläum seines Albums „4630 Bochum“ trat Grönemeyer wieder in Bochum auf, gab vier Konzerte. Bereits in der Woche vor den Konzerten fing die Produktionsfirma an, den Boden mit sogenannten Schwerlastplatten auszulegen. Der Rasen war dann zum Teil bis zu 14 Tage lang abgedeckt. Weil er dadurch vermutlich Schaden genommen hätte, wurde er vorsorglich entfernt. Die Kosten für den Austausch trug seinerzeit der Konzertveranstalter.

Diesmal schaffte der Rasen immerhin die gesamte Hinrunde - plus das erste Rückrundenspiel. Gegen den SC Freiburg wird der VfL Bochum am 1. Februar das erste Mal auf dem neuen Rasen spielen.