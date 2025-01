Vor dem Spiel gegen St. Pauli war beim VfL Bochum "Druck auf dem Kessel." Doch die Mannschaft zeigte, dass sie mit Druck umgehen kann.

Die Hinrunde der Fußball-Bundesliga ist beendet. Philipp Hofmann stand für den VfL Bochum in allen 17 Partien auf dem Platz, mal über 90 Minuten, mal eine Minute bei Union Berlin, als der Stürmer in der 89. Minute reinkam und nach dem Feuerzeugwurf ins Tor musste.

Eine Kuriosität der Hinrunde, gegen St. Pauli konnte sich Hofmann wieder auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Und das gelang, der Routinier sorgte mit seinem zweiten Saisontreffer für den Dreier und neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Nach den 90 Minuten sagte er: "Es war sehr viel Druck auf dem Kessel. Kompliment an die Jungs. Wir haben nie die Geduld verloren, haben das super gemacht. In der Pause haben wir gesagt, dass wir ruhig weiterspielen sollen, wir wussten, wir kriegen unsere Chance. Ich konnte mich dann endlich mal wieder belohnen. Das war eine reine Willensleistung."

Seinem Treffer ging eine schöne Vorarbeit des zuvor gerade eingewechselten Moritz Broschinski voraus. Hofmann verrät: "Der Trainer hat gesagt, die Bank wird gegen Pauli entscheiden, da hat er recht behalten."

Vor ein paar Wochen waren wir in einer aussichtslosen Situation, jetzt haben wir uns wieder herangekämpft Philipp Hofmann

Mit der Folge, dass die Teams im Keller der Tabelle wieder richtig eng beisammen sind. Hofmann: "Vor ein paar Wochen waren wir in einer aussichtslosen Situation, jetzt haben wir uns wieder herangekämpft. Es ist ein Trend zu erkennen, das gibt uns allen Hoffnung."

Was die Bochumer zeigten: Wenn sie zu Hause gegen Teams auf Augenhöhe treffen, liefern sie. Hofmann: "Mit so einer Drucksituation können wir bisher gut umgehen. Wir müssen aber auch lernen, so mutig auswärts aufzutreten. Das fehlt etwas."





Doch am Wochenende (Samstag, 15:30 Uhr) geht es wieder im Ruhrstadion weiter, wenn RB Leipzig nach Bochum kommt. VfL-Abwehrspieler Bernardo glaubt, dass es vor allem darauf ankommt, mental wieder auf der Höhe zu sein, nachdem die 90 Minuten gegen St. Pauli viel Kraft gekostet haben.

Der Defensiv-Allrounder schaute voraus: "Ich bin jetzt müde, daher werden wir bis Samstag wenig machen. Wir legen uns einen Matchplan zurecht und versuchen, auch gegen Leipzig zu gewinnen."