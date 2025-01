Der VfL Bochum empfängt am Mittwochabend den FC St. Pauli. "Über die Bedeutung des Spiels müssen wir nicht diskutieren", sagt Trainer Dieter Hecking.

Es ist keine vier Wochen her, da hat der VfL Bochum schon einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Anstatt vollkommen abgeschlagen am Tabellenende der Bundesliga zu versauern, schlug der VfL den 1. FC Heidenheim mit 2:0 und stellte den Anschluss an Tabellenplatz 16 her.

Nun steht der VfL Bochum an einem ähnlichen Punkt. Am vergangenen Spieltag hat der 1. FC Heidenheim seinerseits gegen Union Berlin mit 2:0 gewonnen, während der VfL Bochum Mainz 05 mit 0:2 unterlegen war. Sollte der VfL nun am Mittwochabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker) auch gegen den FC St. Pauli verlieren, sähe es sehr düster aus.

Das weiß auch Trainer Dieter Hecking: "Über die Bedeutung des Spiels müssen wir nicht diskutieren", sagte er in der Pressekonferenz am Dienstag. "Mit einem Sieg könnten wir aus einer hoffnungslosen eine realistische Lage machen."

Dabei setzt Hecking auf die Fans des VfL: "Die Fans sind da. Es liegt an uns, dass sie uns noch mehr unterstützen als gegen Heidenheim. Wir brauchen diese Unterstützung von außen, die uns über schwierige Phasen hinweghilft."

Aber auch auf eine Steigerung gegenüber dem 0:2 in Mainz, vor allem in der harmlosen Offensive. "Der Ball muss gut kommen. Da haben wir noch zu viele Ungenauigkeiten drin. Wir haben genügend Kopfballspieler, die Gefahr ausstrahlen. Es geht aber auch die Gier, den Ball haben zu wollen. Da können wir auch zulegen. Ich hatte Mannschaften, mit deutlich weniger guten Kopfballspielern, die aber mehr Tore erzielt haben. Da war mehr Gier da", sagt der 60-Jährige.

Eine Option für die Startelf könnte Myron Boadu sein. Der Bochumer Hoffnungsträger wurde gegen Mainz eingewechselt. Über den Auftritt zeigte sich Hecking anschließend aber verärgert. Nun gab es noch ein klärendes Gespräch. "Ich hoffe, dass es dauerhaft anhält und er versteht, was wir von ihm wollen. Das Gespräch war nötig und wichtig."

Zuletzt meinte Hecking, Boadu fehle noch "ein bisschen was" für die Startelf. Womöglich hat sich das ja inzwischen geändert. Klar ist, dass neben Tim Oermann und Mats Pannewig auch Anthony Losilla ausfällt. Wer den Kapitän ersetzt? "Das ist noch offen", sagte Hecking und schob nach: "Da habe ich gelogen. In meinem Kopf steht das schon fest."