Der VfL Bochum startet die Mission Klassenerhalt 2025 beim FSV Mainz. Auf ein Trio verzichtet der Coach, da sie den Klub verlassen wollen oder sollen.

Knallstart für den VfL Bochum in das Fußballjahr 2025. Noch keine Partie wurde bestritten, da wanderten schon zwei Punkte auf das VfL-Konto im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

Am Donnerstag, 9. Januar, haben die Bochumer vom DFB-Sportgericht Recht bekommen. Das Spiel vom vergangenen Dezember bei Union Berlin wird nach dem Feuerzeugwurf auf VfL-Keeper Patrick Drewes mit 2:0 für den VfL Bochum gewertet.

Am Samstag gastiert der VfL nun um 15:30 Uhr beim FSV Mainz und will die nächsten Punkte im Abstiegskampf einfahren. Verzichten muss VfL-Coach Dieter Hecking, der noch keine Zugänge in der Winterpause begrüßen durfte, nur auf den gesperrten Koji Miyoshi, der bei Union Berlin des Feldes verwiesen wurde.

Hecking erklärte in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz. "Koji ist noch gesperrt. Das ist schade, denn er ist aktuell gut unterwegs im Training. Auch Mats Pannewig wird uns aufgrund von Rückenproblemen noch fehlen. Bei Myron Boadu fehlt mir noch ein bisschen was, um ihn von Anfang an zu bringen. Im Training muss er einfach noch mehr anbieten. Er war lange ohne Spielpraxis. In der Box hat er seine Qualitäten."

Während Hecking sich bei Angreifer Boadu festlegt, geht er beim Rest nicht weiter ins Detail, er kündigt nur an: "Ich habe meine Elf im Kopf. Es zählt jetzt auch nur Mainz, nicht die Englische Woche an sich."

Und nicht der Transfermarkt. Klar ist: Moritz-Broni Kwarteng, Agon Elezi und Aliou Baldé werden im VfL-Aufgebot fehlen. Kwarteng soll vor einer Leihe zu Fortuna Düsseldorf stehen, auch die beiden anderen Akteure sollen verliehen werden.

Mit Blick auf den Gegner aus Mainz legt sich Hecking fest: "Uns erwartet ein Gegner, der in der Formtabelle ganz weit oben steht. Sie werden Druck machen. Aber wir können ihnen weh tun. Ich erwarte ein richtig gutes Spiel. Mit unserer Trainingsarbeit war ich sehr zufrieden, die Vorfreude ist groß."

So könnte der VfL Bochum beim FSV Mainz 05 spielen

Drewes - Oermann, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Sissoko, Wittek - Bero - Broschinski, Hofmann

Es fehlt: Miyoshi (Rotsperre), Pannewig (Rückenprobleme)

Sperren drohen: Bero, Wittek