Fortuna Düsseldorf sucht nach Verstärkungen und hat dabei offenbar einen Spieler des VfL Bochum ins Auge gefasst.

Der Transfer von Moritz Kwarteng zum VfL Bochum im Sommer 2023 weckte Erwartungen. Erfüllen konnte der 26-Jährige diese bisher nicht. In seiner ersten Saison bremsten ihn zwei lange Verletzungspausen aus. Und auch in diesem Spieljahr kommt Kwarteng nicht in Fahrt. Er wartet auf seinen ersten Startelfeinsatz, sieben Einwechslungen ohne Torbeteiligungen stehen vor dem Start der Restrunde zu Buche.

Womöglich hilft Kwarteng ein Tapetenwechsel dabei, wieder in die Spur zu finden. Fortuna Düsseldorf soll sich mit einer Verpflichtung des Offensivspielers verpflichten. Darüber berichtet die Bild-Zeitung.

Beim Relegationsgegner des VfL aus der vergangenen Saison könnte Kwarteng Felix Klaus ersetzen. Der langjährige Fortune steht Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zur SpVgg Greuther Fürth. Geht Klaus, hätte die Fortuna Bedarf auf der offensiven Außenbahn.

Für Kwarteng wäre ein Wechsel mit wenig Aufwand verbunden. Der gebürtige Stuttgarter wohnt bereits in Düsseldorf. Laut Bild steht ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption im Raum.

Trainer Daniel Thioune kennt Kwarteng bereits aus gemeinsamen Zeiten beim Hamburger SV. Der Coach holte den Spieler damals aus der zweiten Mannschaft zu den Profis, setzte ihn dort aber nicht ein.

Vor eineinhalb Jahren überwies Bochum für Kwartengs Dienste etwas mehr als eine Million Euro an den 1. FC Magdeburg. Mit zehn Toren und drei Vorlagen in der Zweitliga-Saison 2022/23 hatte Kwarteng schlagkräftige Argumente dafür geliefert. Womöglich läuft er bald wieder in der 2. Bundesliga auf.

Bisher gab es noch keine Wintertransfers beim VfL Bochum. Dabei würde der Revierklub sich gerne im Abstiegskampf verstärken. Bis Anfang Februar läuft die Wechselperiode. Da die Bundesliga aber schon am Wochenende wieder den Betrieb aufnimmt - der VfL startet mit einem Gastspiel in Mainz -, ist Beeilung auf dem Transfermarkt angesagt.