Dariusz Wosz ist beim VfL Bochum eine Legende. Am Sonntag spielte die "Zaubermaus" für den VfL beim NRW-Traditionsmasters. Und äußerte Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

55 Jahre alt ist Dariusz Wosz inzwischen. Und noch immer ist die "Zaubermaus" heiß wie Frittenfett. Nach der 2:4-Niederlage zum Auftakt der NRW-Traditionsmasters gegen Rot-Weiss Essen war der langjährige Kapitän des VfL Bochum richtig angefressen. Das zeigt, mit welchem Ehrgeiz der Ex-Nationalspieler immer noch ausgestattet ist. Trotz einer tollen Truppe mit ihm, Peter Peschel, Michael Bemben und Marcel Maltritz schied der VfL in Mülheim aber bereits in der Vorrunde aus.

Diesen Ehrgeiz erwartet Wosz auch von seinem VfL in der Rückrunde, damit der Bundesliga-Klassenerhalt, der vor wenigen Wochen noch unmöglich schien, doch noch geschafft werden kann. Nach dem Aufwärtstrend der vergangenen Wochen und dem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim sieht der VfL wieder Land.

Und auch Wosz glaubt zumindest noch an den Relegationsplatz. "Wir haben jetzt drei wichtige Spiele zu Beginn der Rückrunde, in denen wir Punkte holen müssen. Am besten fangen wir damit direkt beim ersten Spiel in Mainz an. Danach kommt dann das Spiel gegen den FC St. Pauli, das wir gewinnen müssen und werden. Und dann sieht es vielleicht schon wieder besser aus", meinte Wosz in Mülheim. "Vielleicht kriegen wir noch die Kurve, dass wir noch den Relegationsplatz schaffen."

An zwei weitere Punkte am Grünen Tisch aus dem Spiel bei Union Berlin glaubt er aber nicht. "Für uns wäre es zwar super, wenn wir die zwei Punkte bekommen würden. Dann wären wir jetzt schon an Heidenheim dran. Aber ich will nicht wissen, was dann danach noch alles geworfen würde."

Seine Hoffnungen fußen vielmehr auf Dieter Hecking. "Mit Dieter Hecking haben wir jetzt einen sehr erfahrenen Bundesligatrainer, er hat für Stabilität in der Mannschaft gesorgt. Das einzige, was mir noch Sorgen bereitet, ist der Angriff. Wenn wir hier noch Qualität dazugewinnen könnten, wäre mir wohler", sagte Wosz.

Dass es überhaupt noch eine Chance gibt, zeige die Schwäche der Bundesliga auf den hinteren Plätzen. "Ich behaupte, zwischen 22 und 25 Punkte könnten in diesem Jahr für den Relegationsplatz reichen. Das ist verrückt, aber eine Entwicklung, die in den letzten Jahren eingesetzt hat und zeigt, wohin sich alles entwickelt hat."

Deshalb sei es umso unverständlicher, warum einige Traditionsvereine es nicht schaffen, Teil dieser Bundesliga zu sein. "Soll sich Hertha, soll sich Schalke, soll sich Hamburg Gedanken machen, warum sie nicht 1. Liga spielen, sondern Kiel und Heidenheim", meinte Wosz. "Das sind die zwei Mannschaften, von den ich behaupte: Die Qualität hat Hertha, die Qualität hat Schalke, die Qualität hat der HSV mit seinen Millionen. Respekt vor Kiel, Respekt vor Heidenheim, Respekt vor Augsburg, Mainz, Freiburg und seit vier Jahren auch vor dem VfL Bochum."