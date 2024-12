Das gefällt vielen Fans von Eintracht Frankfurt ganz und gar nicht: Stürmerstar Hugo Ekitiké trainiert im Urlaub im Trikot von Borussia Dortmund.

Wenn Profifußballer die Trikots anderer Vereine tragen, ist das häufig eine heikle Angelegenheit. Vor allem, wenn es sich um einen direkten Konkurrenten handelt. Neuestes Beispiel: Hugo Ekitiké. Der Angreifer von Eintracht Frankfurt lädt momentan im Urlaub in Dubai die Akkus für die Rückserie in der Bundesliga auf und hält sich dort mit einem Personal-Trainer fit.

Das dokumentierte der 22 Jahre alte Franzose in seiner Instagram-Story. Ein Video, das Ekitiké bei einer individuellen Einheit zeigt, sorgt in Frankfurter Fankreisen für Unmut. Denn der Stürmerstar absolviert seine Übungen nicht etwa in der Trainingskleidung seines Vereins - sondern im Trikot von Borussia Dortmund. Ekitiké trägt offensichtlich das Heimtrikot des BVB, auf dem Rücken prangt die Nummer 43 und der Name Gittens. Ekitiké scheint ein gutes Verhältnis zum Dortmunder Shootingstar zu pflegen.

In Frankfurter Fankreisen kam die Aktion nicht besonders gut an. „Das geht einfach gar nicht. Mögliche Verbindungen zwischen den Gegner hin oder her, aber sich öffentlich im Trikot der direkten Konkurrenz zu zeigen, macht man einfach nicht“, hieß es in einem von zahlreichen negativen Kommentaren.

Der BVB und Frankfurt stehen in dieser Bundesliga-Saison in direkter Konkurrenz, beide Traditionsvereine kämpfen um den Einzug in die Champions League. Vor dem Start ins neue Jahr stehen die Borussen zwei Punkte und drei Plätze hinter dem Tabellendritten aus Hessen.

Auch BVB hatte Ekitiké in der Vergangenheit auf dem Zettel

Das direkte Duell steht bereits am 17. Januar an, dann wird Ekitiké sicher wieder Rot-Schwarz-Weiß statt Schwarz-Gelb tragen. Der französische U21-Nationalspieler spielt eine starke Saison. Elf Tore und sechs Vorlagen sind ihm in 23 Pflichtspielen gelungen.

Das Potenzial des Offensivmanns hatte man auch in Dortmund frühzeitig erkannt. Im Sommer 2022 gab es Gerüchte, dass der BVB Ekitiké als Nachfolger für Erling Haaland verpflichten wolle. Ein Jahr später sollen die Westfalen erneut Interesse am Stürmer, der damals bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stand, gezeigt haben.

Doch der BVB verpflichtete letztlich Sebastien Haller und Niclas Füllkrug. Und Ekitiké zog es nach Frankfurt. Sympathien für Borussia Dortmund scheint er Eintracht-Star aber zu hegen, wie das viel diskutierte Trikot-Video zeigte.