Anthony Losilla atmete durch nach dem Sieg des VfL Bochum gegen Heidenheim. Das habe die Elf gebraucht, das "war wieder das Gesicht des VfL", freute er sich.

Das 356. Pflichtspiel für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum wird Anthony Losilla wohl nicht vergessen. Ewig lange musste der Routinier mit dem VfL auf den ersten Pflichtspielsieg in der laufenden Runde warten.

Auch der Kapitän musste zuletzt weniger Minuten akzeptieren, gegen Heidenheim stand er erst zum fünften Mal im 15. Spiel über die gesamte Distanz auf dem Platz. Was mit 38 Jahren vermutlich auch nicht ganz verwunderlich ist.

Nach dem 2:0 im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim hatte der Franzose aber noch die Kraft, um das Ergebnis einzuordnen und seinen Hut vor Patrick Drewes zu ziehen.

Anthony Losilla nach dem 2:0 über ...

... das Ergebnis: "Das haben wir gebraucht, das haben wir uns aber auch erarbeitet. Die Leistungen in den letzten Wochen waren schon besser. Jetzt haben wir uns endlich auch mal belohnt für unsere tägliche Arbeit. Ich bin einfach glücklich, dass wir nach einem soliden Spiel der verdiente Sieger sind. Wir hätten am Ende höher gewinnen können, aber wir nehmen das Ergebnis auch so."





... die kurze anstehende Winterpause: " Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die Pause, die Distanz in der Tabelle konnten wir etwas verkürzen. Nun haben wir 19 Spiele, um den Klassenerhalt zu schaffen."

... die Aggressivität gegen Heidenheim: "Wir mussten das reinbringen. Wir wollen Feuer drin haben, wir wussten, Heidenheim hatte zuletzt viele Spiele. Das war das Gesicht des VfL. Wir waren eklig und giftig und haben wenig zugelassen."

... Patrick Drewes, der eine Woche nach dem Feuerzeugwurf von Berlin seinen Kasten sauber hielt: "Hut ab vor Patrick Drewes, über ihn wurde in der letzten Woche viel geredet. Dass er so eine Leistung bringt, das war nicht so einfach. Es war unnötig, was da alles kam. Er kann nichts dafür, dass er ein Feuerzeug an den Kopf bekam. Und dann wird teils so negativ geredet. Er hat gezeigt, wie stark er mental ist."