Es bleibt dabei: Der VfL Bochum kann in der Saison 2024/2025 in der Bundesliga nicht gewinnen. Auch nicht mit Comebacker Bernardo.

Von Mitte August bis Ende November 2024 fiel Bernardo aus. Der brasilianische Innenverteidiger fehlte dem VfL Bochum an allen Ecken und Enden. Gegen Werder Bremen feierte der Abwehrspieler sein Comeback.

Aber auch Bernardo konnte dem VfL nicht zum ersten Sieg verhelfen. Das Bundesliga-Schlusslicht bleibt als einziges Profiteam in den ersten drei deutschen Ligen sieglos. Werder Bremen gewann an der Castroper Straße mit 1:0.

Nach dem Spiel sprach der 29-Jährige über seine Rückkehr und darüber, warum er immer noch an den Bochumer Klassenerhalt glaubt.

Bernardo über...

... sein Comeback: "Für mich persönlich bin ich glücklich, nach dieser langen Zeit wieder mit dem VfL-Trikot hier zu spielen. Aber heute überwiegt die riesige Enttäuschung."

... das Spiel: "Wir haben es zu Beginn gut verteidigt, Bremen keine Räume gegeben, aber am Ende aus der ersten Halbzeit nichts mitnehmen können. Wir haben bis zu dem Gegentor ein gutes Spiel gemacht. Dann verteidigen wir es in einer Szene nicht konsequent genug, aber genau das sind die Kleinigkeiten, die am Ende der Saison den Unterschied machen. Nach dem Gegentor haben wir unsere Struktur verloren und dann spielt der Kopf auch eine große Rolle."

... die Lehren aus dem 0:1 gegen Werder Bremen: "Wir haben 60 Minuten gut gespielt, aber das müssen wir über 90 Minuten zeigen. Unsere Situation ist nicht einfach, das wissen wir alle. Trotzdem ist der Glaube innerhalb der Mannschaft noch zu hundert Prozent da. Ich glaube, dass wir nur einen Sieg brauchen, um zurück im Rennen zu sein und danach eine Serie starten zu können. Die Hoffnung darauf haben wir Woche für Woche, aber natürlich sind die Fans enttäuscht, weil es bislang noch nicht geklappt hat. Wir sind es auch, aber wir können nicht sagen, dass wir es nicht mehr schaffen. Das würde keinen Sinn ergeben. Es gibt keine andere Möglichkeit, als es weiter zu versuchen und alles dafür zu geben."