Der VfL Bochum kommt in der 1. Bundesliga einfach nicht in Tritt. Das Tabellen-Schlusslicht wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Mit 0:1 unterlag der VfL Bochum dem SV Werder Bremen und muss weiter auf den ersten Dreier in der Saison 2024/2025 warten.

Dieter Hecking, Trainer des VfL Bochum, sah wieder einen kleinen Fortschritt. Doch auch der erfahrene Coach weiß, dass die kleinen Schritte dem Schlusslicht aktuell nicht helfen.

Hecking meinte: "Seitdem ich hier bin, haben wir in der ersten Halbzeit unser bestes Spiel gemacht. Da hat vieles gepasst – Intensität gegen den Ball, die Zweikämpfe. Auch mit Ball haben wir immer wieder Lösungen gefunden und uns in Situationen gebracht, wo es hätte torgefährlich werden können. Uns hätte es natürlich extrem geholfen, wenn wir dann auch das Tor gemacht hätten. Auch in der Halbzeit waren wir sehr positiv gestimmt. Wir haben der Mannschaft gesagt, dass wir sehr gut im Spiel sind und die Jungs die taktischen Vorgaben hervorragend umgesetzt haben."

Weiter sagte der 60-Jährige: "In der zweiten Hälfte kamen wir wieder besser rein – und dann fällt das Gegentor. Da kommt Jens Stage frei zum Kopfball. Bei allem guten Willen hat danach die Klarheit und der letzte Glaube gefehlt. Es bleibt dabei: Wenn wir kein Tor schießen, wird es schwer. Wir haben drei Spiele in Folge kein Tor geschossen. Die Laufleistung, die Sprints, der Ballbesitz und die Zweikämpfe haben gestimmt. Aber das Tor fehlt. Es war wieder ein kleiner Schritt, aber in der jetzigen Phase warten alle auf den großen Schritt. Wir werden uns wieder schütteln und ab Dienstag auf Union Berlin vorbereiten. Die Mannschaft ist in der Lage, Spiele zu gewinnen."





Ole Werner, Cheftrainer des SV Werder Bremen, bilanzierte: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Es war für mich das beste Spiel, das wir in dieser Saison gemacht haben. Wir hätten einige Dinge noch genauer machen können, hatten aber eine geringe Fehlerquote. Nach der Englischen Woche bin ich besonders stolz, wie die Mannschaft die Vorgaben heute umgesetzt hat. Uns war klar, dass es ein taffes Spiel wird, in dem es viel auf Körperlichkeit und Disziplin ankommt. Es war ein Sieg der Leidenschaft, kein spielerischer Leckerbissen. Das habe ich aber hier noch nie erlebt, dass man damit in Bochum weit kommt. Unterm Strich haben wir ein ausgeglichenes Spiel auf unsere Seite gezogen."