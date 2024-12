Wenn der VfL Bochum nicht langsam ins Rollen kommt, kann er schon im Winter für die 2. Bundesliga planen.

Woche für Woche geht es beim VfL Bochum, dem Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, nur um ein Thema: Wie kann die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking endlich den ersten Dreier der Saison einfahren.

Weder im Pokal noch in der Meisterschaft gab es für die Bochumer bisher etwas zu holen. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, neun Zähler auf Rang 15. Das nagt an der Seele, nicht nur bei der Mannschaft. Die Kritik, die immer mehr wird, kann Angreifer Philipp Hofmann aber "ausblenden."

Was hat er auch für eine Wahl? Würden sich die Spieler damit befassen, was nach dieser Sieglos-Serie über sie geschrieben wird, es würde beim Versuch, endlich in der Saison anzukommen, nicht helfen.

Zumal kein Spieler extra verliert, es geht auch um Prämien, was auch Hofmann weiß: "Uns geht da viel Geld verloren. Doch wichtiger ist: Wir brauchen einfach wieder das Gefühl, wie es ist, ein Spiel zu gewinnen. Bei einem Sieg würden viele Steine vom Herzen fallen."

Was stimmt, aber auch nicht hilft. Der Stürmer betont, dass die letzten Auftritte ordentlich waren, doch das reicht nicht, um den Knoten zu zerschlagen. Vor dem Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Werder Bremen gibt er die Marschroute vor: "Wir können nur gewinnen, wenn wir 90 Minuten bei 100 Prozent sind. Samstag nehmen wir einen neuen Anlauf, wir freuen uns alle auf die Partie. Wir müssen dahin kommen, dass wir die Fans mitnehmen mit unserer Spielweise. Wir müssen diesen Sieg erzwingen. Das muss man von der ersten Minute an sehen."

VfL Bochum gibt zwei Testspieltermine für die Winterpause bekannt

Nach dem letzten Spiel in diesem Jahr am 22. Dezember gegen den 1. FC Heidenheim geht es für den VfL Bochum in die kurze Winterpause. Weiter geht es bereits am 11. Januar 2025 beim FSV Mainz.

Trotzdem wird es zwei Testspiele geben - beide finden am selben Tag statt. Am Sonntag, 5. Januar, empfängt der VfL nacheinander erst den Wuppertaler SV und im Anschluss Heracles Almelo in Bochum. Die Partie gegen den Regionalligisten beginnt um 12 Uhr, Anpfiff gegen den niederländischen Erstligisten ist um 15 Uhr. Beide Partien werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.