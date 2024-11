Der VfL Bochum konnte auch im dritten Spiel unter Coach Dieter Hecking keinen Sieg erringen. Beim heimstarken FC Augsburg gab es eine 0:1-Niederlage.

Der VfL Bochum zeigte sich unter Trainer Dieter Hecking auch im dritten Spiel verbessert. Am Ende steht aber auch nur ein Punkt nach drei Begegnungen unter Hecking auf der Habenseite.

Beim FC Augsburg verlor der VfL mit 0:1. Der Coach zeigte sich dementsprechend geknickt.

"Es war ein zähes Spiel. In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten wenig klare Aktionen. Der Elfmeter, der einer war, tut uns natürlich weh. Dadurch geraten wir kurz vor der Pause in Rückstand. In der Halbzeit haben wir aber das Gefühl gehabt, dass wir zurückkommen können. Augsburg war zunächst besser, sie haben aber nicht das zweite Tor nachgelegt", meinte Hecking.

Er weiß aber auch, dass der VfL eine gute Schlussphase hinlegte, in der die Bochumer aber keinen Treffer landen konnten. Hecking bilanzierte: "Ab der 65., 70. Minute haben wir dann wieder mehr Kontrolle und optische Überlegenheit in das Spiel bekommen – ohne eine ganz klare Torchance zu erspielen. Wir hatten drei, vier Abschlüsse, die knapp vorbeigehen, aber eben nicht aufs Tor kommen. Deshalb haben wir es am Ende nicht mehr geschafft, den Ausgleich zu machen. Aus meiner Sicht wäre der Ausgleich ein Stück weit verdient gewesen, wenn man die 90 Minuten betrachtet."





Jess Thorup, Cheftrainer des FC Augsburg, der mit seiner Mannschaft daheim vier Siege, zwei Unentschieden zu Buche stehen hat und nur ein Spiel verlor, resümierte: "Ich habe das Spiel heute anders gesehen. Wir wussten vorher, dass wir über den Kampf in das Spiel kommen müssen. Bochum ist normalerweise stark bei langen Bällen und zweiten Bällen. Wir haben sehr gut dagegengehalten. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wir sind 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwei, drei große Chancen, um auf 2:0 oder 3:0 zu erhöhen. Dann hätten wir am Ende mehr Ruhe gehabt. Wir wussten, dass man bei langen Bällen nie wissen kann, was passiert."

Während Hecking für den VfL einen verdienten Punkt gesehen hätte, war Thorup anderer Meinung: "Wir sind natürlich sehr froh über die ganz wichtigen drei Punkte. Für mich haben wir ganz klar verdient gewonnen."