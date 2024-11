Auch in Spiel drei unter Trainer Dieter Hecking konnte der VfL Bochum keinen Sieg einfahren. In Augsburg unterlag das Bundesliga-Schlusslicht mit 0:1.

Auch unter Dieter Hecking stürzt der VfL Bochum weiter der 2. Bundesliga entgegen. Im dritten Spiel mit dem neuen Trainer verlor der Tabellenletzte 0:1 (0:1) im Kellerduell beim FC Augsburg - und liegt nach zwölf Spieltagen ohne Sieg schon neun Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz zurück.

Phillip Tietz bescherte dem FCA mit einem verwandelten Foulelfmeter (38.) im fünften Heimspiel den ersten Sieg gegen die Westfalen, die mit nur zwei Punkten aus den ersten zwölf Partien den zweitschlechtesten Saisonstart in der Bundesligageschichte hinlegten.

Nur die SpVgg Greuther Fürth begann 2021 noch schlechter - und stieg am Ende als abgeschlagener Letzter ab.

Marinko Jurendic, Sportdirektor des FC Augsburg, meinte bei "Sky": "Wir sind sehr glücklich über den nächsten Heimsieg. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt, der viel über die Zweikämpfe gekommen ist. Das war ein schweres Stück Arbeit und ein Arbeitssieg für uns. Wir müssen den Deckel eigentlich vorher draufmachen, dann müssen wir auch nicht mehr zittern. Daran müssen wir weiter arbeiten. Solange es 1:0 steht, ist es gegen jeden Gegner gefährlich. Die Bochumer haben es hinten heraus noch einmal mit langen Bällen versucht, aber unsere Mannschaft hat da gut dagegengehalten."





Bochums Abwehrspieler Felix Passlack resümierte: "Wir haben hier ein ordentliches Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit hat uns noch ein wenig die Schärfe in den Zweikämpfen gefehlt. Wir müssen es einfach schaffen aus unseren Chancen Tore zu erzielen und auch mal in Führung zu gehen. Der Trainer hat uns sehr gut darauf eingestellt, was wir mit und ohne Ball machen müssen. Aber wir müssen jetzt endlich anfangen zu punkten und hoffen auf das nächste Wochenende und einen Dreier vor heimischen Publikum."

Die Statistik zum Spiel

FC Augsburg: Labrovic - Matsima, Gouweleeuw, M. Bauer - Marius Wolf, Jakic, Koudossou - Onyeka, Rexhbecaj (80. A. Maier) - Claude-Maurice (80. Mounié), Tietz (59. Essende)

VfL Bochum: Drewes - Oermann (46. Bernardo), Ordez, Medic - Passlack, Losilla (65. Sissoko), Wittek (75. Holtmann) - Bero, Daschner (59. Kwarteng) - Broschinski (59. Miyoshi), P. Hofmann

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Tor: 1:0 Tietz (38./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Claude-Maurice (2), Marius Wolf (1), Mounié (1) / Wittek (3), Ordez (2), Bernardo (1)

Zuschauer: 29556