Schafft es der VfL Bochum noch vor dem Dezember endlich den ersten Dreier einzufahren. Die Spieler geben die Hoffnung nicht auf.

In der Situation des VfL Bochum klammert man sich an jeden Strohhalm. Und wenn es eine Bilanz ist. In dem Fall die Bilanz der bisherigen Partien beim FC Augsburg.

Denn tatsächlich ist der FCA die einzige Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, gegen die der VfL noch nie ein Auswärtsspiel verloren hat. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer vor den 90 Minuten am Samstag (15:30 Uhr).

VfL-Stürmer Philipp Hofmann mit Blick auf die vier Begegnungen, die es bisher in Augsburg gab, von denen man drei gewinnen konnte bei einem Remis: "Das ist eine schöne Randnotiz, die ich gerne unterschreiben würde. Wir machen gerade wichtige Schritte, wir wollen gewinnen und etwas mutiger auftreten, nachdem es gegen Leverkusen und Stuttgart etwas defensiver war."

Zwei Partien gegen starke Gegner, einen Punkt konnte man holen. Jetzt kommen aber die Wochen, wo es zählt, soll der Klassenerhalt im Winter noch ein echtes Thema sein.

Bochums Felix Passlack betont vor dem Gang nach Augsburg: "Wir haben sehr viel gearbeitet unter der Woche. Die letzten beiden Spiele haben gezeigt, dass wir defensiv kompakt stehen können. Jetzt gilt es, auch was mit dem Ball anzufangen. Mutig wollen wir generell immer spielen, in der Offensive haben wir noch Luft nach oben."

Es ist schon gut, dass er nicht auf dem Platz steht Felix Passlack über Keven Schlotterbeck

Trotzdem sieht der Rechtsverteidiger die Chance bei 100 Prozent, dass der Knoten platzt. Vielleicht auch deshalb, weil der Ex-Bochumer Keven Schlotterbeck, vor der Saison nach Augsburg gewechselt, fehlen wird. Passlack: "Es ist schon gut, dass er nicht auf dem Platz steht."

Das könnte es etwas einfacher machen für die Bochumer, wobei Maximilian Wittek weiß: "In unserer Situation ist jede Partie schwer. Augsburg ist sehr heimstark, wir wissen, was uns da erwarten wird. Wir sind aber gut vorbereitet."

Damit es im letzten Tag im November doch noch was wird mit dem ersten Pflichtspielsieg der laufenden Spielzeit. Was spricht aus Sicht von Wittek für den ersten Dreier? "Meine prozentuale Einschätzung, dass wir gewinnen, ist sehr hoch. Wir fahren voller Selbstvertrauen nach Augsburg, auch wenn wir noch keinen Sieg eingefahren haben. Wir sind am Ende der Tabelle, wir haben wenig zu verlieren. Daher können und müssen wir in Augsburg mutig auftreten."